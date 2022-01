Vodička Peugeotu sa na priecestí zrazila s vlakom, z hrozivej nehody vyviazla len s ľahkými zraneniami

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.1.2022 (Webnoviny.sk) - Do zadnej časti auta prechádzajúceho cez železničné priecestie v smere od obce Krásnovce na Michalovce - časť Močarany v stredu krátko pred 14:00 narazil vlak.Pri zrážke utrpela vodička motorového vozidla zranenie, ktoré si vyžiadalo jednorazové ošetrenie. Na sociálnej sieti o tom informovala košická krajská polícia.Vodička viedla motorové vozidlo značky Peugeot, pričom pri prechádzaní cez železničné priecestie bez závor označené dopravnou značkou výstražný kríž pre železničné priecestie jednokoľajové, nerešpektovala signál priecestného zabezpečovacieho zariadenia s červenými striedavo prerušovanými svetlami so znamením "Stoj!" a pokračovala ďalej v jazde. Na koľajniciach do zadnej časti jej vozidla narazil rušeň s jazdnou súpravou.