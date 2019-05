Desaťtisíce ľudí demonštrovali proti snahe dať Netanjahuovi imunitu

Na snímke Benjamin Netanjahu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tel Aviv 26. mája (TASR) - Desaťtisíce ľudí demonštrovali v sobotu večer v Tel Avive proti úsiliu o presadenie legislatívy, ktorá by izraelskému premiérovi Benjaminovu Netanjahuovi zabezpečila imunitu proti trestnému stíhaniu v prípadoch obvinení z korupcie. Informovala o tom agentúra AP.Protest viedli opozičné strany Modrá a biela, Strana práce a ľavicová strana Merec v spolupráci s občianskoprávnymi organizáciami pod heslom "obranný štít demokracie".napísali organizátori demonštrácie na sociálnej sieti Facebook.Návrh legislatívy, ktorej cieľom je zaručiť Netanjahuovi imunitu pred trestným stíhaním, predložil počas tohto týždňa jeden z členov Netanjahuovej pravicovej strany Likud, pripomína agentúra DPA.Podľa mediálnych zdrojov sa Netanjahu tiež usiluje aj o schválenie zákona, ktorý by parlamentu umožnil anulovať rozhodnutia najvyššieho súdu o zrušení imunity.Po tom, ako Netanjahuova pravicová strana Likud (Jednota) získala po aprílových parlamentných voľbách najširšiu podporu ostatných strán, bol premiér 17. apríla poverený zostavením vlády. Mal by tak urobiť do 29. mája; pričom na zostavenie vládnej koalície už dostal dodatočné dva týždne. Ak sa mu to nepodarí, bude touto úlohou poverený niekto iný alebo dôjde k vypísaniu nových volieb.Netanjahu sľúbil vytvorenie koalície pravicových a náboženských strán, ktoré budú v parlamente kontrolovať 65 zo 120 kresiel.Likud získal vo voľbách, ktoré sa konali 9. apríla, 35 zo 120 kresiel v Knesete. Rovnaký počet dostal aj centristický blok Modrá a biela.Generálny prokurátor Avichaj Mandelblit vo februári oznámil, že plánuje Netanjahua obžalovať v troch korupčných kauzách, a to zo spáchania podvodu, zneužitia právomocí a úplatkárstva. Netanjahu všetky obvinenia odmieta.