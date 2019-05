K uchádzačom o lídra konzervatívcov pribudli Raab a Leadsomová

Dominic Raab. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 26. mája (TASR) - Zámer uchádzať sa o post lídra britskej Konzervatívnej strany oficiálne potvrdili v sobotu Dominic Raab a Andrea Leadsomová. Informovala o tom spravodajská stanica Sky News.Bývalý minister pre brexit Raab uviedol, že chce ponúknuťa chceLeadsomová, ktorej stredajšie odstúpenie z postu líderky konzervatívcov v Dolnej snemovni hralo úlohu pri urýchlení rezignačného oznámenia premiérky Theresy Mayovej, povedala, že má skúsenosti a sebadôveruPokým obaja hovoria, že sa pokúsia o opätovné prerokovanie exitujúcej dohody o brexite s Európskou úniou, taktiež sa zaviazali, že sa budú snažiť o to, aby Spojené kráľovstvo opustilo Úniu do 31. októbra s dohodou alebo aj bez nej.Mayová v piatok vyhlásila, že 7. júna plánuje odstúpiť z funkcie predsedníčky konzervatívcov a zostať prechodne úradujúcou premiérkou, kým si jej strana nevyberie nového lídra.Zámer kandidovať na tento post v sobotu vyjadril aj minister zdravotníctva Matt Hancock a očakáva sa, že záujem oficiálne prejaví aj minister životného prostredia Michael Gove.Najznámejším uchádzačom o post šéfa konzervatívcov je bývalý minister zahraničných vecí Boris Johnson, ktorý vyhlásil, že vyvedie Britániu z EÚ 31. októbra, aj keby to malo byť bez rozvodovej dohody s lídrami Únie.Ďalší konzervatívny uchádzač, minister pre medzinárodnú rozvojovú pomoc Rory Stewart, v sobotu povedal, že ak Johnson vyhrá, nebude pracovať v jeho kabinete. Stewart uviedol, že nebude slúžiť premiérovi, ktorý je spokojný aj pri myšlienke brexitu bez dohody.Počet uchádzačov o post po Mayovej sa zrejme rozrastie približne na desať kandidátov, pričom víťaza podľa očakávania zvolia do polovice alebo do konca júla. Britský minister zahraničných vecí Jeremy Hunt už v piatok uviedol, že sa bude uchádzať o post lídra Konzervatívnej strany a kandidovanie zvažujú aj ďalší vplyvní konzervatívci - spomína sa bývalá ministerka práce Esther McVeyová, šéf rezortu vnútra Sajid Javid ministerka obrany Penny Mordauntová či ministerka práce Amber Ruddová.Termín odloženého odchodu Británie z EÚ je stanovený na 31. októbra, ale medzi britskými zákonodarcami stále nie je zhoda v tom, ako by mal odchod prebehnúť, a či vôbec.