Desaťtisíce ľudí pochodovali na Budapest Pride napriek Orbánovmu zákazu, organizátorom hrozí väzenie

28.6.2025 (SITA.sk) - Desaťtisíce ľudí sa v sobotu zúčastnili na pochode Budapest Pride, čím otvorene vzdorovali zákazu, ktorý na podujatie uvalila vláda premiéra Viktora Orbána . Organizátori očakávali rekordnú účasť viac ako 35-tisíc ľudí, pričom podľa ich slov sa na pochode zúčastnilo „niekoľko desaťtisíc“ osôb.Námestia a ulice v centre Budapešti zaplnili davy s dúhovými vlajkami, atmosféra bola napriek horúčave slávnostná. Orbánova vláda tento rok zmenila zákony a ústavu tak, aby zakázala každoročný pochod, pričom zákaz odôvodňuje údajnou „ochranou detí“.Premiér v piatok vyhlásil, že polícia pochod nerozpustí, no účastníci musia počítať s „právnymi dôsledkami“. Organizátorom hrozí až rok väzenia, účastníkom pokuta do 500 eur a polícia môže na identifikáciu použiť technológiu rozpoznávania tvárí.Napriek tomu sa pochod konal, pričom sa k nemu pridali aj desiatky europoslancov a podporu vyjadrila aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová . „Slobodu a lásku nemožno zakázať,“ stálo na jednom z transparentov. Opozičný starosta Budapešti Gergely Karácsony zdôraznil, že pochod je mestskou akciou a účastníci by nemali čeliť žiadnym postihom.Proti pochodu protestovali aj odporcovia LGBTIQ+ práv, ktorých na miesto priviedli krajne pravicové skupiny. Maďarsko je prvou krajinou v EÚ , ktorá Pride pochod zakázala, pričom Orbán sa netají inšpiráciou v politike amerického prezidenta Donalda Trumpa . Podľa analytikov Orbán využíva tému na polarizáciu spoločnosti pred budúcoročnými voľbami.