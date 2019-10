Desaťtisíce ľudí podporili jednotu Španielska

Prošpanielske demonštrácie v Barcelone 27. októbra 2019. Foto: AP Foto: AP

Barcelona 27. októbra (TASR) - Desaťtisíce stúpencov jednotného Španielska pochodovali v nedeľu ulicami katalánskej metropoly Barcelona. Podľa organizátorov sa protestu zúčastnilo zhruba 400.000 ľudí, uviedol denník El Periódico. Katalánska polícia však tvrdí, že účastníkov bolo len 80.000, informovala agentúra AFP.Protestnú akciu zvolala organizácia Katalánska občianska spoločnosť (SCC), ktorá tým chcela ukázať, že tí, ktorí nesúhlasia s odtrhnutím regiónu od zvyšku Španielska, tvoria "".Mnohí demonštranti niesli španielske aj katalánske vlajky a skandovali heslá ako "" alebo "". Odkazovali tak na slogan separatistov".V sobotu vyšlo do ulíc Barcelony vyjadriť protest proti uväzneniu deviatich katalánskych separatistických politikov približne 350.000 ľudí.Neskôr sa pred policajným oddelením v Barcelone zhromaždilo asi 10.000 demonštrantov, ktorí začali hádzať fľaše na policajtov a zapaľovali odpadkové koše. Polícia musela použiť silu a troch zadržala. Najmenej 44 ľudí utrpelo zranenia.Protesty v Katalánsku sa začali v pondelok 14. októbra po tom, čo najvyšší súd odsúdil 12 politikov a aktivistov, ktorí sa v roku 2017 pokúsili odtrhnúť región od Španielska. Deväť z nich poslal súd do väzenia za protištátnu činnosť a vymeral im tresty od 9 do 13 rokov za mrežami.