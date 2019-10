Sýrski Kurdi očakávajú zo strany IS pomstu za smrť Baghdádího

Na archívnej snímke z 29. apríla 2019 je vodca extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) Abú Bakr Baghdádí počas rozhovoru pre svoju skupinu Al-Furqan. Abú Bakr Baghdádí je údajne mŕtvy. Zomrieť mal počas amerického vojenského zásahu v Sýrii. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Damask 27. októbra (TASR) - Predstavitelia sýrskych Kurdov očakávajú útoky zo strany extrémistov z Islamského štátu (IS) po tom, ako USA v nedeľu oznámili, že zabili ich vodcu abú Bakra Baghdádího. S odvolaním sa na vyhlásenie veliteľa Kurdmi vedených Sýrskych demokratických síl (SDF) Mazlúma Abdiho o tom informovala agentúra AFP.," vyhlásil pre AFP veliteľ SDF. Tie boli hlavnou pozemnou silou Američanmi vedenej koalície v boji proti IS a momentálne zadržiavajú v rôznych zariadeniach na severozápade Sýrie približne 12.000 osôb, ktoré sú podozrivé z príslušnosti k tejto extrémistickej organizácii.," zdôraznil v tejto súvislosti Abdi.Americký prezident Donald Trump sa pri oznamovaní Baghdádího smrti poďakoval aj sýrskym Kurdom "" pre potreby špeciálnej operácie zameranej na likvidáciu lídra IS.Abdi na margo tejto operácie ešte predtým na sociálnych sieťach uviedol, že bola výsledkom vzájomnej spravodajskej spolupráce.Smrť lídra IS abú Bakra Baghdádího potvrdil v nedeľu po predchádzajúcich správach svetových médií aj americký prezident Donald Trump.Vodca IS sa podľa slov šéfa Bieleho domu odpálil za pomoci samovražednej vesty v tuneli počas úteku pred príslušníkmi amerických špeciálnych jednotiek, pričom okrem seba usmrtil aj tri svoje deti.Jeho smrť bola výsledkom špeciálnej operácie amerických síl v dedine Briša na severovýchode Sýrie, pri hraniciach s Tureckom.