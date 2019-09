Desaťtisíce ľudí v Nemecku sa zišli na demonštráciách za ochranu klímy

Študentky protestujú počas zhromaždenia za ochranu klímy pod heslom Piatky za budúcnosť v Mníchove 20. septembra 2019. Foto: TASR/AP Študentky protestujú počas zhromaždenia za ochranu klímy pod heslom Piatky za budúcnosť v Mníchove 20. septembra 2019. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 20. septembra - Desaťtisíce protestujúcich sa zhromaždili v piatok v centrách nemeckých miest a žiadali lepšie politické opatrenia na ochranu klímy. Informovala o tom tlačová agentúra DPA. V rámci medzinárodného týždňa klimatických štrajkov sa v piatok konajú protesty po celom svete.Organizátori zo známeho hnutia Piatky za budúcnosť uviedli, že na poludnie sa v Berlíne pred Brandenburskou bránou zišlo 80.000 ľudí, pričom polícia stanovila počet prítomných na "oveľa viac než 10.000".Ulice okolo berlínskej pamätihodnosti v centre boli plné ľudí a úrady museli z dôvodu veľkých davov uzavrieť najbližšiu stanicu metra.Polícia v Hamburgu oznámila, že v severonemeckom meste sa na proteste zúčastnilo najmenej 45.000 ľudí. Demonštrácia bola úplne pokojná, dodal policajný hovorca.Približne 17.000 protestujúcich prišlo za aktívnejšiu klimatickú politiku demonštrovať aj v univerzitnom meste Freiburg v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko."Toto je strhujúci a silný signál od našich občanov," povedal starosta Freiburgu Martin Horn.Vo Frankfurte nad Mohanom desiatky demonštrantov zastavili dopravu na námestí Baseler Platz v centre, takže sa vytvorila kolóna áut a vodiči trúbili.Podľa očakávania bude v piatok neskôr prúdiť z rôznych smerov do centra Frankfurtu mnoho ďalších ľudí.Ako informovalo hnutie Piatky za budúcnosť, v tento deň je naplánovaných 530 protestov po celom Nemecku.Vláda nemeckej kancelárky Angely Merkelovej dosiahla v piatok - po 18 hodinách rokovaní - dlhoočakávanú dohodu týkajúcu sa rozsiahleho balíka opatrení na ochranu klímy.Mládežnícke hnutie Piatky za budúcnosť však vyjadrilo s prijatým balíkom opatrení nespokojnosť a na sociálnych sieťach sa začal šíriť hashtag "Not my Klimapaket".