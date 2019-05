Desaťtisíce novozélandských školákov protestovali za ochranu klímy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Wellington 24. mája (TASR) - Desaťtisíce novozélandských školákov sa nedostavili v piatok na vyučovanie, aby sa zapojili do druhej vlny medzinárodného štrajku mladých ľudí žiadajúcich razantné kroky na ochranu klímy. Informovala o tom agentúra DPA.Študenti v hlavnom meste Wellington smerovali k budove parlamentu, kde vyzvali politikov, aby urobili viac na zabezpečenie ich budúcnosti. Ďalšie protesty sa konali vo viac ako 20 ďalších mestách po celej krajine.Koordinátorka celoštátneho štrajku školákov za budúcnosť klímy Sophie Handfordová v rozhovore pre denník The New Zealand Herald uviedla, že študenti žiadajú, aby vláda vyhlásila stav klimatickej núdze.DPA pripomenula, že prvý celonárodný štrajk žiakov za aktívnejšiu ochranu klímy, ktorý sa na Novom Zélande uskutočnil 15. marca, zatienili správy z toho dňa o krvavých útokoch na dve mešity v meste Christchurch.Študentské protesty na ochranu klímy, ktoré sa konajú pod heslom, inšpirovala 16-ročná švédska aktivistka Greta Thunbergová. Tá v septembri 2018 každý deň protestovala pred švédskym parlamentom a žiadala, aby politici spravili viac v boji proti klimatickým zmenám.Na piatok je naplánovaných najmenej 1623 klimatických protestov v 119 krajinách vrátane Slovenska. Podobná vlna protestov z 15. marca pritiahla státisíce demonštrantov vo vyše 130 krajinách od Austrálie až po Uruguaj.Thunbergová sa mala zúčastniť piatkového pochodu v Štokholme, hlavnom meste Švédska. Vo videu, zverejnenom na Instagrame, mladých Európanov zároveň vyzvala na účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočňujú od štvrtka do nedele.dodala Thunbergová.