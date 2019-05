Wall Street pokračovala vo štvrtok v poklese

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 24. mája (TASR) - Obavy investorov z vyostrenia obchodnej vojny medzi USA a Čínou majú negatívny vplyv na burzy. Pokles na Wall Street, ktorý sa spustil začiatkom mája, sa vo štvrtok (23. 5.) zrýchlil. Ak bude kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average pokračovať v páde, hrozí, že sa dostane na najnižšiu úroveň od februára.Dow Jones stratil vo štvrtok 1,11 % a uzavrel na úrovni 25.490,47 bodu. Index zmazal časť strát až v poslednej hodine obchodovania. Ak bude Dow Jones pokračovať v nastúpenom kurze, mohol by klesnúť najnižšie od februára.Investori, ktorých rizikový apetít sa výrazne zmenšil, odchádzajú od akcií a hľadajú bezpečný prístav v štátnych dlhopisoch. Desaťročné americké štátne dlhopisy posilnili a dostali sa najvyššie od jesene 2017." uviedol analytik investičnej banky Goldman Sachs David Mericle. Dodal, že na jej miesto nastúpil "". Peking môže na sankcie USA odpovedať novými clami a môže sťažiť podnikanie amerických firiem v Číne." uviedol Mericle.Širší index S&P 500 sa vo štvrtok znížil o 1,19 % na 2822,24 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 1,58 % na 7628,29 bodu.Vo štvrtok pokračovali v poklese aj ceny ropy, pričom americká ropa WTI zlacnela prvýkrát od konca marca pod 60 USD (53,86 eura) za barel (159 litrov). To malo negatívny vplyv na akcie veľkých ropných koncernov.(1 EUR = 1,1139 USD)