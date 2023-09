Deschamps a Coman podporili Pogbu po pozitívnom dopingovom teste

Tréner francúzskej futbalovej reprezentácie Didier Deschamps i hráč Bayernu Mníchov Kingsley Coman podporili Paula Pogbu po pozitívnom dopingovom teste na testosterón. Zvýšenú hladinu stredopoliarovi Juventusu Turín našli počas náhodnej kontroly 20. augusta po ligovom zápase na ihrisku Udinese. S okamžitou platnosťou mu zastavili činnosť a hrozí mu až štvorročný dištanc.





Deschamps s Comanom sú presvedčení o jeho nevine. Uviedli to po prehre Francúzska v utorkovom prípravnom zápase na štadióne Borussie Dortmund proti Nemecku 1:2. "Samozrejme, že ma to prekvapilo, rovnako ako celý tím. Mal som možnosť sa s ním krátko rozprávať. Neviem povedať ako je možné, že mu našli túto látku v tele. Budem ho však podporovať. Má silu a charakter, aby prekonal tieto veľmi ťažké chvíle," povedal kouč Deschamps, ktorého doplnil Coman: "Všetci ho podporujeme, je to náš veľmi blízky priateľ a je súčasťou rodiny."Podporu mu vyjadril aj bývalý francúzsky reprezentant Adil Rami: "Je to dobrý chlap. Viem, že mnohí majú tendenciu ho obviňovať. Ja však nie, pretože sme obklopení mnohými ľuďmi, kondičnými trénermi a odborníkmi na výživu."Tridsaťročný Pogba sedel v inkriminovanom stretnutí na lavičke Juventusu, ktorý vyhral v Udine 3:0. V ďalších dvoch dueloch Serie A proti Bologni a Empoli už v strede poľa zasiahol do hry ako striedajúci hráč. V jeho prípade sa teraz bude čakať na analýzu B-vzorky. Pogba sa vrátil do Juventusu v júli minulého roka z Manchestru United a s klubom podpísal štvorročný kontrakt. V uplynulom období ho sprevádzali zdravotné problémy a zranenie kolena mu nedovolilo štartovať na vlaňajších MS v Katare. Informovala agentúra DPA.