Tatar sa pokúsi napraviť si v Colorade reputáciu, myslí si expert

Pre Tomáša Tatara pôjde už o piatu zastávku v profilige, v minulosti hral aj za Detroit Red Wings, Vegas Golden Knights, Montreal Canadiens a zatiaľ naposledy za New Jersey Devils. V 783 dueloch základnej časti NHL strelil 211 gólov a pridal 244 asistencií.





13.9.2023 (SITA.sk) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar si napokon našiel prácu v zámorskej NHL pre sezónu 2023/2024, keď podpísal ročnú zmluvu s klubom Colorado Avalanche Expert Peter Baugh z portálu The Athletic považuje túto transakciu za výhodnú pre obe strany."Tatar je overený hráč v lige, má za sebou 48-bodovú sezónu a je slušný pri defenzívnej činnosti. V Colorade čakali celé leto a napokon uchmatli Tatara za prijateľných podmienok pre klub. Aj vlani čakali až do septembra, aby podpísali Evana Rodriguesa, ktorý doplnil útok tímu a vyslúžil si viacročný kontrakt s Floridou Panthers," zdôvodnil odborník uzavretie spolupráce medzi "lavínou" a Hokejistom roka na Slovensku za rok 2022.Tatar má podľa Baugha čo dokazovať v novom pôsobisku."Má skúsenosti s play-off a v roku 2018 si zahral vo finále Stanleyho pohára s Vegas. Jeho produktivita v play-off však vždy klesla, v 52 zápasoch nazbieral iba 13 bodov. Pokúsi sa to zvrátiť v Colorade," myslí si expert, podľa ktorého 32-ročný krídelník zaplní medzeru v kádri Avalanche. Očakáva, že Tatar si zahrá v treťom útoku s Rossom Coltonom a Milesom Woodom.