Deschamps má možnosť vyrovnať sa Zagallovi a Beckenbauerovi

Francúzsky tréner Didier Deschamps ďakuje Antinovi Griezmannovi počas striedania v zápase štvrťfinále MS 2018 Uruguaj - Francúzsko v ruskom Nižnom Novgorode 6. júla 2018. Francúzsko zvíťazilo 2:0. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 14. júla (TASR) - Tréner francúzskej futbalovej reprezentácie Didier Deschaps sa v prípade triumfu na MS 2018 zapíše do histórie. Kouč "Les Bleus" sa môže stať iba tretím človekom, ktorý získa titul majtra sveta v pozícii hráča aj trénera. Pred ním sa to podarilo Brazílčanovi Mariovi Zagallovi a Nemcovi Franzovi Beckenbauerovi." citovala Deschampsa agentúra DPA.Francúzsko bolo vo finále aj pred dvoma rokmi na ME v domácom prostredí, no vtedy nestačilo na Portugalsko (0:1 pp). V súčasnom kádri "Les Bleus" je iba deväť hráčov z tímu, ktorý viedol Deschamps na kontinentálnom šampionáte.