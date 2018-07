Wimbledon: Kerberová víťazkou dvojhry, má tretí grandslamový titul

Na snímke nemecká tenistka Angelique Kerberová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Angelique Kerberová (11-Nem.) - Serena Williamsová (25-USA) 6:3, 6:3

Wimbledon 14. júla (TASR) - Nemecká tenistka Angelique Kerberová sa stala prvýkrát v kariére víťazkou ženskej dvojhry vo Wimbledone. Vo finále si na tráve All England Clubu ako nasadená jedenástka poradila s dvadsaťpäťkou "pavúka" Američankou Serenou Wlliamsovou hladko 6:3, 6:3 a získala tretí grandslamový titul. V roku 2016 triumfovala na Australian Open v Melbourne i na US Open.Kerberová odplatila Serene Williamsovej predvlaňajšiu finálovú wimbledonskú prehru. Z turnaja si odnáša prémiu 2,25 milióna libier pred zdanením a 2000 bodov do svetového rebríčka WTA. V jeho novom vydaní sa posunie na štvrté miesto. Kerberová je po Serene Williamsovej, Ann Jonesovej a Virginii Wadeovej štvrtou hráčkou v Open ére, ktorá vybojovala tretí grandslamový titul vo Wimbledone. Doposiaľ poslednou nemeckou singlovou šampiónkou v Londýne bola v roku 1996 Steffi Grafová.Mladšia zo sestier Williamsových nevyužila šancu na zisk ôsmej wimbledonskej trofeje, celkovo 24. z podujatí veľkej štvorky e nevyrovnala absolútny rekord Austrálčanky Margaret Courtovej. Pre Američanku to bolo jubilejné 30. grandslamové finále, 10. vo Wimbledone. V roku 2004 podľahla v dueli o wimbledonský titul Ruske Marii Šarapovovej, v roku 2008 svojej staršej sestre Venus Williamsovej.Kerberovej vyšiel úvod zápasu so Serenu Williamsovou, keď hneď v úvodnom geme prelomila podanie súperky a po potvrdení brejku sa ujala vedenia 2:0. Bývalá svetová jednotka síce v ďalších minútach otočila na 3:2, no Kerberová potom získala štyri gemy v rade a prvý set sa stal jej korisťou. Nemka sa opäť opierala o výbornú defenzívu, pri dlhých výmenách bola ako stena a nútila Serenu Williamsová zahrať o úder navyše. Američanka mala problémy s pohybom, na sieti robila nezvyčajne veľa chýb.Kerberová pôsobila na dvorci pokojným a vyrovnaným dojmom, takmer vôbec nekazila. Jej údery mali správnu dĺžku, často umiestňovala loptičky do rohov dvorca, čo na Američanku platilo. V druhom dejstve sa Kerberová vďaka brejku v šiestom geme ujala vedenia 4:2 a zápas už dotiahla do úspešného konca. Za stavu 5:3 premenila hneď prvý mečbal. Nemka nadviazala na triumf nad Serenou Williamsovou z finále Australian Open 2016 a upravila vzájomnú bilanciu na 3:6.