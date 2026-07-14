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14. júla 2026
Deschamps môže prekonať Beckenbauera, De la Fuente sa motivuje citátom od Juliusa Caesara
Španielsko verzus Francúzsko, také je prvé semifinále MS 2026. Víťaz bude známy v utorok neskoro večer. Len dve krajiny v celej histórii svetových šampionátov vo futbale sa trikrát za sebou dostali ...
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14.7.2026 (SITA.sk) - Španielsko verzus Francúzsko, také je prvé semifinále MS 2026. Víťaz bude známy v utorok neskoro večer.
Len dve krajiny v celej histórii svetových šampionátov vo futbale sa trikrát za sebou dostali do finále. Boli to Nemecká spolková republika v rokoch 1982, 1986 a 1990 a Brazília (1994, 1998 a 2002).
Táto dvojica sa môže rozrásť na úspešné trio. Ak Francúzi v utorok v Arlingtone zdolajú Španielov v prvom semifinále MS 2026, pridajú po rokoch 2018 a 2022 tretiu finálovú účasť v neprerušenej sérii.
"História nás motivuje, ale žijeme súčasnosťou. Spolu s kolegom De la Fuentem vieme, ako dobre brániť, ale máme aj dostatočnú kvalitu v útoku. Bude to veľkolepý zápas dvoch komplexných a motivovaných tímov a všetci sa naň veľmi tešíme," povedal francúzsky tréner Didier Deschamps podľa BBC Sport.
Francúzi vyzvú Angličanov 14. júla a to je pre nich obrovský sviatok. V tento deň Dobytia Bastily v roku 1789 sa začala písať nová éra Francúzska všeobecne považovaná za začiatok Veľkej francúzskej revolúcie. Jej základné myšlienky by chceli Francúzi preniesť aj do svojho výkonu v semifinále v americkom Texase.
"Dnes nám Dobytie Bastily nestačí. Treba dobyť Španielsko a potom aj celý futbalový svet. Je čas vyjsť do ulíc a prežiť spolu jednu z tých nocí, ktoré nás každé štyri roky spájajú s touto jedinečnou hrou, s týmito skvelými hráčmi, ktorí zostanú navždy v našich spomienkach," burcuje francúzsky L´Equipe.
Deschamps sa po MS 2026 rozlúči s postom trénera Les Bleus a lúčiť by sa chcel ziskom pohára pre majstra sveta. Bolo by to výnimočné, keďže okrem neho iba dvaja ďalší futbalisti získali titul svetových šampiónov aj ako tréneri.
Boli nimi Brazílčan Mario Zagallo a Nemec Franz Beckenbauer. Zagallo má súčet 2+1 a Beckenbauer 1+1. Z toho vyplýva, že 57-ročný Deschamps by bol prvý, ktorý by zdvihol nad hlavu najcennejší pohár druhýkrát ako tréner (1+2).
Ešte jedna zaujímavosť sa spája s jeho menom. Počas šampionátu musel na dva dni odskočiť do Francúzska, aby pochoval svoju mamu Ginettte, ktorá zomrela vo veku 89 rokov. Zmeškal tým zápas základnej skupiny proti Nórsku, kde ho v pozícii hlavného tréner zastúpil asistent Guy Stéphan.
"Všetko je veľmi lákavé a úžasné, ale musíme zostať v realite. A tá je taká, že favorit je Španielsko Žiadna iná krajina na MS nemá taký vyvážený útok, stred poľa a vie aj tak dobre brániť. Veď v šiestich zápasoch dostali jediný gól," zamyslel sa Deschamps.
Jeho náprotivok De la Fuente reagoval: "Vzájomné komplimenty sú fajn, ale nič to do zápasu neznamená. Jeho dej si vytvárame sami svojím prístupom a tým, ako dokážeme eliminovať zbrane súpera. Nemyslím si, že ako favorit budeme pod väčším tlakom. Ten prežívame zakaždým, keď vybehneme na scénu majstrovstiev sveta a hráči si už zvykli."
Šéf španielskej lavičky si na predzápasovej tlačovej konferencii dovolil použiť aj jeden zaujímavý historický citát. Jeho autorom je rímsky vojvodca a politik Gaius Julius Caesar.
"Nič v živote nemôžete dosiahnuť bez utrpenia. S tým súhlasím. Je to jeden z citátov známych ľudí, ktoré milujem. Ak chcete dosiahnuť veľké veci, musíte sa pripraviť na utrpenie. Na druhej strane toto semifinále si chcem aj užiť. Futbal je moja vášeň a svoju prácu si užívam. je výsada v mojej pozícii a mojom veku," vyhlásil 65-ročný De la Fuente.
Jedna zo základných otázok pred semifinále číslo 1 znie: uspeje francúzsky útok so 16 gólmi v šiestich zápasoch proti španielskej obrane s jedným inkasovaným gólom v šiestich zápasoch?
"Dá sa vôbec eliminovať útočná sila reprezentovaná štvoricou Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise a Désiré Doué? Dá sa to jedine tak, ako to robia Španieli. Obrovským percentom držania lopty a vnútením súperovi svoj štýl hry. Španielsko je jediná účastnícka krajina MS 2026, ktorá prekonala hranicu tisíc prihrávok v útočnej tretine hracej plochy a navyše s neochvejnou presnosťou 83,9%. Toto budú musieť Francúzi eliminovať, ak budú chcieť uspieť," napísal web Sky Sport vo svojom preview pred semifinále.
Bilancia predchádzajúcich dvoch veľkých zápasov Španielska a Francúzska na vrcholných podujatiach je naklonená Španielom. V semifinále ME 2024 vyhrali 2:1 a vlani v semifinále Ligy národov v divokej prestrelke 5:4. Zatiaľ posledná výhra Francúzska sa zrodila vo finále Ligy národov 2021, zvíťazili vtedy 2:1. Ako sa to skončí v utorok po 21.00 h SELČ na AT&T Stadium, ktorý je domovský stánok tímu NFL Dallas Cowboys?
"Minulosť je minulosť, ale pozeráme sa na súčasnosť. Máme kvalitu aj sebavedomie, chceme ísť do finále," doplnil Deschamps.
Zdroj: SITA.sk - Deschamps môže prekonať Beckenbauera, De la Fuente sa motivuje citátom od Juliusa Caesara © SITA Všetky práva vyhradené.
Len dve krajiny v celej histórii svetových šampionátov vo futbale sa trikrát za sebou dostali do finále. Boli to Nemecká spolková republika v rokoch 1982, 1986 a 1990 a Brazília (1994, 1998 a 2002).
Táto dvojica sa môže rozrásť na úspešné trio. Ak Francúzi v utorok v Arlingtone zdolajú Španielov v prvom semifinále MS 2026, pridajú po rokoch 2018 a 2022 tretiu finálovú účasť v neprerušenej sérii.
"História nás motivuje, ale žijeme súčasnosťou. Spolu s kolegom De la Fuentem vieme, ako dobre brániť, ale máme aj dostatočnú kvalitu v útoku. Bude to veľkolepý zápas dvoch komplexných a motivovaných tímov a všetci sa naň veľmi tešíme," povedal francúzsky tréner Didier Deschamps podľa BBC Sport.
Dobytie Bastily nestačí
Francúzi vyzvú Angličanov 14. júla a to je pre nich obrovský sviatok. V tento deň Dobytia Bastily v roku 1789 sa začala písať nová éra Francúzska všeobecne považovaná za začiatok Veľkej francúzskej revolúcie. Jej základné myšlienky by chceli Francúzi preniesť aj do svojho výkonu v semifinále v americkom Texase.
"Dnes nám Dobytie Bastily nestačí. Treba dobyť Španielsko a potom aj celý futbalový svet. Je čas vyjsť do ulíc a prežiť spolu jednu z tých nocí, ktoré nás každé štyri roky spájajú s touto jedinečnou hrou, s týmito skvelými hráčmi, ktorí zostanú navždy v našich spomienkach," burcuje francúzsky L´Equipe.
Deschamps sa po MS 2026 rozlúči s postom trénera Les Bleus a lúčiť by sa chcel ziskom pohára pre majstra sveta. Bolo by to výnimočné, keďže okrem neho iba dvaja ďalší futbalisti získali titul svetových šampiónov aj ako tréneri.
Iba Zagallo a Beckenbauer
Boli nimi Brazílčan Mario Zagallo a Nemec Franz Beckenbauer. Zagallo má súčet 2+1 a Beckenbauer 1+1. Z toho vyplýva, že 57-ročný Deschamps by bol prvý, ktorý by zdvihol nad hlavu najcennejší pohár druhýkrát ako tréner (1+2).
Ešte jedna zaujímavosť sa spája s jeho menom. Počas šampionátu musel na dva dni odskočiť do Francúzska, aby pochoval svoju mamu Ginettte, ktorá zomrela vo veku 89 rokov. Zmeškal tým zápas základnej skupiny proti Nórsku, kde ho v pozícii hlavného tréner zastúpil asistent Guy Stéphan.
Favorit je Španielsko
"Všetko je veľmi lákavé a úžasné, ale musíme zostať v realite. A tá je taká, že favorit je Španielsko Žiadna iná krajina na MS nemá taký vyvážený útok, stred poľa a vie aj tak dobre brániť. Veď v šiestich zápasoch dostali jediný gól," zamyslel sa Deschamps.
Jeho náprotivok De la Fuente reagoval: "Vzájomné komplimenty sú fajn, ale nič to do zápasu neznamená. Jeho dej si vytvárame sami svojím prístupom a tým, ako dokážeme eliminovať zbrane súpera. Nemyslím si, že ako favorit budeme pod väčším tlakom. Ten prežívame zakaždým, keď vybehneme na scénu majstrovstiev sveta a hráči si už zvykli."
Čo povedal Caesar?
Šéf španielskej lavičky si na predzápasovej tlačovej konferencii dovolil použiť aj jeden zaujímavý historický citát. Jeho autorom je rímsky vojvodca a politik Gaius Julius Caesar.
"Nič v živote nemôžete dosiahnuť bez utrpenia. S tým súhlasím. Je to jeden z citátov známych ľudí, ktoré milujem. Ak chcete dosiahnuť veľké veci, musíte sa pripraviť na utrpenie. Na druhej strane toto semifinále si chcem aj užiť. Futbal je moja vášeň a svoju prácu si užívam. je výsada v mojej pozícii a mojom veku," vyhlásil 65-ročný De la Fuente.
Jedna zo základných otázok pred semifinále číslo 1 znie: uspeje francúzsky útok so 16 gólmi v šiestich zápasoch proti španielskej obrane s jedným inkasovaným gólom v šiestich zápasoch?
Francúzsky útok verzus španielsky systém
"Dá sa vôbec eliminovať útočná sila reprezentovaná štvoricou Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise a Désiré Doué? Dá sa to jedine tak, ako to robia Španieli. Obrovským percentom držania lopty a vnútením súperovi svoj štýl hry. Španielsko je jediná účastnícka krajina MS 2026, ktorá prekonala hranicu tisíc prihrávok v útočnej tretine hracej plochy a navyše s neochvejnou presnosťou 83,9%. Toto budú musieť Francúzi eliminovať, ak budú chcieť uspieť," napísal web Sky Sport vo svojom preview pred semifinále.
Dvakrát úspešní Španieli
Bilancia predchádzajúcich dvoch veľkých zápasov Španielska a Francúzska na vrcholných podujatiach je naklonená Španielom. V semifinále ME 2024 vyhrali 2:1 a vlani v semifinále Ligy národov v divokej prestrelke 5:4. Zatiaľ posledná výhra Francúzska sa zrodila vo finále Ligy národov 2021, zvíťazili vtedy 2:1. Ako sa to skončí v utorok po 21.00 h SELČ na AT&T Stadium, ktorý je domovský stánok tímu NFL Dallas Cowboys?
"Minulosť je minulosť, ale pozeráme sa na súčasnosť. Máme kvalitu aj sebavedomie, chceme ísť do finále," doplnil Deschamps.
Zdroj: SITA.sk - Deschamps môže prekonať Beckenbauera, De la Fuente sa motivuje citátom od Juliusa Caesara © SITA Všetky práva vyhradené.
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