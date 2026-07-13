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 24hod.sk    Šport

13. júla 2026

Polícia sa pripravuje na futbalový zápas MŠK Žilina – Hajduk Split, vyhlásený je za rizikový


Tagy: Bezpečnostné opatrenia Dopravné obmedzenia futbalový zápas Policajti

Na bezpečnosť a verejný poriadok v uliciach mesta a v okolí futbalového štadióna budú dohliadať príslušníci poriadkovej, dopravnej, železničnej a kriminálnej polície.



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13.7.2026 (SITA.sk) - Na bezpečnosť a verejný poriadok v uliciach mesta a v okolí futbalového štadióna budú dohliadať príslušníci poriadkovej, dopravnej, železničnej a kriminálnej polície.


Futbalový zápas 1. predkola Európskej ligy medzi MŠK Žilina a chorvátskym klubom HNK Hajduk Split vo štvrtok 16. júla v Žiline je vyhodnotený ako rizikový. S jeho konaním budú preto spojené viaceré bezpečnostné opatrenia a dopravné obmedzenia, o ktorých bude polícia verejnosť priebežne informovať.

Na bezpečnosť a verejný poriadok v uliciach mesta a v okolí futbalového štadióna budú podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Zuzany Šefčíkovej dohliadať príslušníci poriadkovej, dopravnej, železničnej a kriminálnej polície.

"V súvislosti s týmto futbalovým stretnutím polícia vyzýva všetkých fanúšikov k zodpovednému a športovému správaniu nielen na štadióne, ale aj v jeho okolí. Zároveň žiada o rešpektovanie pokynov policajtov počas presunov fanúšikov pred zápasom, počas jeho priebehu aj po jeho skončení,” dodala Šefčíková.

V prvom zápase chorvátskom Splite prehral MŠK Žilina s miestnym Hajdukom 0:2. Odveta je na programe vo štvrtok 16. júla od 20.30 v Žiline.
 
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Zdroj: SITA.sk - Polícia sa pripravuje na futbalový zápas MŠK Žilina – Hajduk Split, vyhlásený je za rizikový © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bezpečnostné opatrenia Dopravné obmedzenia futbalový zápas Policajti
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