Desiatka ihrísk Žihadielok pre rok 2020 je známa. V poslednom ročníku odovzdali ľudia viac ako 9 000 000 hlasov

Výsledky hlasovania v súťaži ihrisko Žihadielko pre rok 2020 (podľa počtu hlasov):

Prehľad víťazov z predošlých ročníkov (zoradených abecedne)

Zaujímavosti o Žihadielku:



počas piatich ročníkov odovzdali ľudia na webe www.zihadielko.sk celkovo 20 391 221 hlasov



v roku 2020 odovzdali hlasujúci 9 238 702 hlasov, čo je viac ako dvojnásobok rekordu spred roka



v roku 2020 získala víťazná desiatka viac ako 5 miliónov hlasov, dovtedajší rekord (z roku 2019) predstavoval 2,9 milióna



historicky najviac hlasov získala Revúca v roku 2019 (545 390), hranicu 500 000 hlasov sa podarilo prekonať celkovo dvanásťkrát (víťazná desiatka z roku 2020 a Revúca s Bánovcami nad Bebravou z roku 2019)



celkové náklady na vybudovanie jedného ihriska sú 87 000 €, čo v súčte štyroch ročníkov predstavuje hodnotu 4 350 000 €





11.3.2020 (Webnoviny.sk) - Lokality posledných desiatich ihrísk Žihadielok sú známe! Počas šiestich týždňov odovzdali ľudia na webe www.zihadielko.sk rekordných viac ako 9 000 000 hlasov. Rozhodli tak o tom, že fantastické detské ihriská získali Rožňava, Kolárovo, dve košické mestské časti – Nad Jazerom a Sídlisko Ťahanovce, Hnúšťa, Tisovec, Topoľčany, Šurany, Komárno a Dunajská Streda. Výsledky hlasovania zverejnil Lidl, organizátor súťaže, tradične po notárskom overení, slávnostné otvorenia Žihadielok sú na programe počas júnových víkendov. Diskont oslovil s ponukou uchádzať sa o hlasy verejnosti široký okruh miest a obcí. Zúčastniť sa mohlo celkovo 179 lokalít, záujem prejavilo 93 z nich."Žihadielko je projekt, ktorý cele roky spájal komunity a vytváral vzťahy. Verím, že to bude platiť aj dlho po slávnostnom otvorení posledného, päťdesiateho ihriska. Včielka Maja a jej kamaráti sú obľúbenou súčasťou mnohých slovenských miest. Žihadielko totiž podporuje spoločné, aktívne a bezpečné trávenie času detí s ich rodičmi, starými rodičmi, súrodencami, priateľmi," povedal Matúš Gála, generálny riaditeľ diskontného reťazca.Počas piatich ročníkov odovzdali ľudia v hlasovaní na www.zihadielko.sk viac ako 20 miliónov hlasov, pričom v poslednom roku ich bolo vyše 9 miliónov. Všetci desiati víťazi z aktuálneho ročníka získali viac ako 500 000 hlasov. Hodnota každého ihriska je 87 000 €, čo v súčte všetkých ročníkov znamená výslednú sumu 4,35 milióna eur.Ihrisko Žihadielko je určené pre deti od 2 do 12 rokov. Jeho rozmer je 16 x 20 m a nachádza sa na ňom osem herných prvkov. Ihrisko je rozdelené do dvoch zón podľa veku detí – 2 až 6 rokov a 6 až 12 rokov. Deti sa budú môcť zahrať na dvoch hradoch, pieskovisku, kolotoči, hojdačkách či prevažovadlách. Všetky herné prvky sa nesú vo veselých a hravých motívoch s Včielky Maje a jej kamarátov. Samozrejmosťou sú aj lavičky, stojan na bicykle, či odpadkové koše.Rožňava (514 806), Kolárovo (513 975), Košice – Nad Jazerom (509 233), Košice – Sídlisko Ťahanovce (508 698), Hnúšťa (508 672), Tisovec (508 664), Topoľčany (508 525), Šurany (508 270), Komárno (508 183), Dunajská Streda (508 119)2016: Banská Bystrica, Bratislava – Dúbravka, Dolný Kubín, Myjava, Pezinok, Sereď, Stropkov, Šahy, Šaľa, Vrbové2017: Galanta, Handlová, Levice, Modra, Piešťany, Senica, Skalica, Trenčín, Trnava, Tvrdošín2018: Bernolákovo, Brezno, Komárno, Levoča, Poprad, Rimavská Sobota, Senec, Senica, Štúrovo, Trenčín2019: Bánovce nad Bebravou, Hurbanovo, Komárno, Košice - Sídlisko KVP, Nové Zámky, Partizánske, Prievidza, Revúca, Rimavská Sobota, SvitInformačný servis