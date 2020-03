Trump zrušil návštevu Kremľa, v predvolebnej kampani by mu mohla uškodiť

Návšteva by mohla Trumpovi uškodiť

Najdôležitejší ruský sviatok

11.3.2020 (Webnoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump sa nezúčastní na oslavách Dňa víťazstva, ktoré sa uskutočnia 9. mája v Moskve. V utorok to potvrdil Biely dom. Pre Kremeľ je toto oznámenie sklamaním.Biely dom uviedol, že Trump odmietol pozvanie na oslavy 75. výročia porážky nacistického Nemecka v druhej svetovej vojny.Trump už minulý rok uviedol, že si pozvanie váži, ale nie je si istý, či bude môcť prísť, keďže oslavy spadajú "presne do polovice politickej sezóny".Trumpovi spojenci sa tiež obávajú, že cesta do Moskvy len niekoľko mesiacov pred prezidentskými voľbami by mohla byť pre prezidenta škodlivá.Deň víťazstva je v Rusku najdôležitejším štátnym sviatkom. Veľkolepá vojenská prehliadka na Červenom námestí by mala tento rok zahŕňať 14-tisíc vojakov a 300 vojenských vozidiel.Kto bude na oslavách zastupovať Spojené štáty, zatiaľ nie je jasné.