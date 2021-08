Desiatky detí z letného tábora v Česku museli hospitalizovať, do kempu letel aj záchranársky vrtuľník

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.8.2021 (Webnoviny.sk) - Viac ako dvadsať detí, ktoré boli v letnom tábore pri obci Mrtník neďaleko českého mesta Beroun, hospitalizovali v noci na stredu pre žalúdočné ťažkosti v okolitých nemocniciach. Zdravotné problémy sa u detí objavili v utorok po 23:00. Záchranári neskôr spresnili, že deti zvracali. Informuje o tom spravodajský portál Novinky.cz.„Ošetrili sme 23 detí, ktoré boli prepravené do nemocníc v okolí," povedala v stredu ráno hovorkyňa záchranárov Petra Homolová s tým, že nijaké dieťa nebolo vo vážnom stave. Zdravotné ťažkosti boli vzhľadom na ich povahu s najväčšou pravdepodobnosťou spojené so stravovaním. Presnú príčinu však zisťuje hygienická stanica a polícia.Stredočeskí záchranári pôvodne vyslali do letného tábora pri obci Mrtník niekoľko posádok a na miesto odletel aj vrtuľník leteckej záchranky z Prahy. Do tábora prišli aj hasiči, ktorí osvetlili priľahlú lúku, aby tam mohli pracovať záchranári.Neďaleko pristál aj vrtuľník. Ten sa však vrátil naspäť na svoju základňu. Zdravotný stav nijakého dieťaťa totiž nebol taký vážny, aby si vyžadoval letecký transport na špecializované pracovisko v Prahe.