Vyšetrovateľka Santusová poslala Čaputovej i Hegerovi list pre zmarený zásah, Kovařík zavádza a skrýva svoje protiprávne konanie

Kovařík to nemá v kompetencii

Akcia prebiehala pod jej vedením

11.8.2021 (Webnoviny.sk) - Vyšetrovateľka Diana Santusová obvinila policajného prezidenta Petra Kovaříka zo zavádzania a zakrývania svojho protiprávneho konania. Uviedla to v liste, o ktorom informovala televízia Joj na svojom portáli Noviny.sk Otvorený list Santusová adresovala prezidentke SR Zuzane Čaputovej, predsedovi vlády Eduardovi Hegerovi (OĽaNO), predsedovi parlamentu Borisovi Kollárovi (Sme rodina) a niektorým poslancom Národnej rady SR (NR SR) a členom Výboru pre obranu a bezpečnosť NR SR Santusová sa na nich obracia z pozície bývalej vedúcej špecializovaného vyšetrovacieho tímu zriadeného v pôsobnosti Úradu inšpekčnej služby. „Je zrejmé, že prezident Policajného zboru SR takýmto spôsobom len účelovo zakrýva svoje protiprávne konanie a zavádza verejnosť nepravdivými informáciami, keďže, ak by som tento pokyn mala pri schvaľovaní žiadosti mojím priamym nadriadeným, a to vedúcim oddelenia vyšetrovania skutočne porušiť, prečo bolo potrebné tento pokyn urgentným spôsobom v skrátenom pripomienkovom konaní meniť deň po vykonaní policajnej akcie s odôvodnením, že je potrebné zabezpečiť jednotný postup schvaľovania nasadenia určených policajtov tejto mobilnej zásahovej jednotky a zasielania žiadostí o nasadenie týchto policajtov,“ napísala Santusová.Zároveň zdôraznila, že zastáva názor, že prezident Policajného zboru nemá absolútne žiadne právomoci kontrolovať a hodnotiť postup vyšetrovateľa Úradu inšpekčnej služby. Zdôvodnila to tým, že tento úrad nemá v kompetencii.Za potrebné považovala spomenúť, že samotná policajná akcia prebiehala pod výlučne jej vedením. Podľa nej preto nemal Kovařík oprávnenie zasahovať do priebehu tejto policajnej akcie a zastaviť činnosť mobilnej zásahovej jednotky Policajného zboru Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Sobrance, v súčinnosti s ktorou akcia prebiehala.Santosová pracuje ako šéfka vyšetrovacieho tímu, ktorý pracoval na prípade podozrenia z manipulovania výpovedí „kajúcnikov“ vyšetrovateľmi Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) . Po čiastočnej zmarenej akcii na zadržanie kajúcnikov bola Santosová dočasne postavená mimo službu povereným riaditeľom inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR Petrom Scholtzom