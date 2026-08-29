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29. augusta 2026
Desiatky izraelských osadníkov zaútočili na palestínsku dedinu Qusra
Napätie v Qusre trvá od začiatku augusta, keď skupina radikálnych osadníkov začala brániť zásobovaniu palestínskych domov na okraji dediny. Skupina izraelských osadníkov v sobotu zaútočila na ...
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29.8.2026 (SITA.sk) - Napätie v Qusre trvá od začiatku augusta, keď skupina radikálnych osadníkov začala brániť zásobovaniu palestínskych domov na okraji dediny.
Skupina izraelských osadníkov v sobotu zaútočila na palestínsku dedinu Qusra neďaleko Nábulusu. Miestny obyvateľ Júsuf Abdul Karím Hasan pre AFP uviedol, že niekoľko Palestínčanov pracovalo na jednom z domov, keď sa k nim priblížila malá skupina osadníkov.
Osadníci si podľa Hasana následne privolali posily a vrátili sa v počte niekoľkých desiatok. Palestínčanov obkľúčili v dome a začali po nich hádzať kamene. Zábery AFP z miesta ukázali rozsiahle nasadenie izraelských bezpečnostných síl.
Izraelská armáda uviedla, že vojaci a príslušníci pohraničnej polície boli vyslaní na miesto po správach o príchode izraelských výtržníkov a násilných zrážkach vrátane hádzania kameňov na Palestínčanov a ďalších civilistov. Po príchode bezpečnostné zložky podľa armády našli desiatky výtržníkov zabarikádovaných v palestínskom dome, v ktorom sa nachádzali aj miestni obyvatelia.
Bezpečnostné sily osadníkov z domu vyviedli a obe skupiny oddelili. Zároveň skonfiškovali vozidlá, ktoré mohli byť použité na príchod do oblasti a majú poslúžiť ako dôkaz v začatom policajnom vyšetrovaní. Armáda uviedla, že eviduje správy o zranených Palestínčanoch a jej jednotky zostávajú v oblasti, aby zabránili ďalším nepokojom.
Napätie v Qusre trvá od začiatku augusta, keď skupina radikálnych osadníkov začala brániť zásobovaniu palestínskych domov na okraji dediny, čím ich obyvateľov prakticky uväznila. Tento postup vyvolal kritiku v Izraeli aj v zahraničí.
Na okupovanom Západnom brehu žije medzi približne tromi miliónmi Palestínčanov viac ako 500-tisíc izraelských osadníkov. Osady sú podľa medzinárodného práva nelegálne. Izrael okupuje Západný breh od roku 1967.
Podľa bilancie AFP založenej na údajoch palestínskeho ministerstva zdravotníctva izraelské sily alebo osadníci od začiatku vojny v Pásme Gazy v októbri 2023 zabili na Západnom brehu najmenej 1 103 Palestínčanov vrátane civilistov a militantov. Podľa izraelských údajov počas rovnakého obdobia zahynulo pri palestínskych útokoch alebo izraelských vojenských operáciách najmenej 48 Izraelčanov vrátane civilistov a príslušníkov bezpečnostných zložiek.
Zdroj: SITA.sk - Desiatky izraelských osadníkov zaútočili na palestínsku dedinu Qusra © SITA Všetky práva vyhradené.
Skupina izraelských osadníkov v sobotu zaútočila na palestínsku dedinu Qusra neďaleko Nábulusu. Miestny obyvateľ Júsuf Abdul Karím Hasan pre AFP uviedol, že niekoľko Palestínčanov pracovalo na jednom z domov, keď sa k nim priblížila malá skupina osadníkov.
Osadníci si podľa Hasana následne privolali posily a vrátili sa v počte niekoľkých desiatok. Palestínčanov obkľúčili v dome a začali po nich hádzať kamene. Zábery AFP z miesta ukázali rozsiahle nasadenie izraelských bezpečnostných síl.
Vojaci zostávajú v oblasti
Izraelská armáda uviedla, že vojaci a príslušníci pohraničnej polície boli vyslaní na miesto po správach o príchode izraelských výtržníkov a násilných zrážkach vrátane hádzania kameňov na Palestínčanov a ďalších civilistov. Po príchode bezpečnostné zložky podľa armády našli desiatky výtržníkov zabarikádovaných v palestínskom dome, v ktorom sa nachádzali aj miestni obyvatelia.
Bezpečnostné sily osadníkov z domu vyviedli a obe skupiny oddelili. Zároveň skonfiškovali vozidlá, ktoré mohli byť použité na príchod do oblasti a majú poslúžiť ako dôkaz v začatom policajnom vyšetrovaní. Armáda uviedla, že eviduje správy o zranených Palestínčanoch a jej jednotky zostávajú v oblasti, aby zabránili ďalším nepokojom.
Napätie v Qusre trvá od začiatku augusta, keď skupina radikálnych osadníkov začala brániť zásobovaniu palestínskych domov na okraji dediny, čím ich obyvateľov prakticky uväznila. Tento postup vyvolal kritiku v Izraeli aj v zahraničí.
Nelegálne osady
Na okupovanom Západnom brehu žije medzi približne tromi miliónmi Palestínčanov viac ako 500-tisíc izraelských osadníkov. Osady sú podľa medzinárodného práva nelegálne. Izrael okupuje Západný breh od roku 1967.
Podľa bilancie AFP založenej na údajoch palestínskeho ministerstva zdravotníctva izraelské sily alebo osadníci od začiatku vojny v Pásme Gazy v októbri 2023 zabili na Západnom brehu najmenej 1 103 Palestínčanov vrátane civilistov a militantov. Podľa izraelských údajov počas rovnakého obdobia zahynulo pri palestínskych útokoch alebo izraelských vojenských operáciách najmenej 48 Izraelčanov vrátane civilistov a príslušníkov bezpečnostných zložiek.
Zdroj: SITA.sk - Desiatky izraelských osadníkov zaútočili na palestínsku dedinu Qusra © SITA Všetky práva vyhradené.
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