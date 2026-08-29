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29. augusta 2026
Polovica nových e-shopov skončí do roka a prežijú len tie, ktoré presvedčia AI aj zákazníkov
Za neúspechom stojí nielen vysoká konkurencia, ale aj rastúce nároky na profesionálne fungovanie internetového obchodu. Slovenský e-commerce trh začína narážať na svoje limity. V prvom polroku 2026 ...
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29.8.2026 (SITA.sk) - Za neúspechom stojí nielen vysoká konkurencia, ale aj rastúce nároky na profesionálne fungovanie internetového obchodu.
Slovenský e-commerce trh začína narážať na svoje limity. V prvom polroku 2026 vzniklo približne o 7 percent menej nových e-shopov ako v rovnakom období minulého roka. Celkový počet internetových obchodov sa tak postupne približuje k stagnácii. Záujem Slovákov o podnikanie na internete však podľa spoločnosti Upgates nezmizol. Mení sa najmä spôsob, akým sa dá v čoraz konkurenčnejšom prostredí uspieť.
„Menší počet nových e-shopov neznamená, že ľudia strácajú chuť podnikať na internete. Trh sa postupne saturuje a presadiť sa je náročnejšie než pred niekoľkými rokmi. Jednoduchý predaj neznačkového tovaru bez pridanej hodnoty má dnes iba malú šancu na úspech. Stále však vznikajú nové značky, špecializované obchody a originálne produkty, ktoré si dokážu nájsť zákazníkov,“ uviedol Michal Benatzky zo spoločnosti Upgates.
Samotné založenie internetového obchodu pritom ešte neznamená, že podnikateľ na trhu vydrží. Podľa dát Upgates približne polovica nových e-shopov skončí už počas prvého roka fungovania. Za neúspechom stojí nielen vysoká konkurencia, ale aj rastúce nároky na profesionálne fungovanie internetového obchodu.
Úspešný e-shop dnes potrebuje efektívne prepájať sklad, logistiku, platby, účtovníctvo a marketing. Náročnejšie je aj preniknúť na zahraničné trhy. „Vidíme dnes veľa obchodníkov prechádzať z jednoduchších riešení na platformy, ktoré im poskytujú viac priestoru na automatizáciu, integrácie a expanziu,“ konštatuje Benatzky.
Do fungovania internetového predaja zároveň čoraz výraznejšie vstupuje umelá inteligencia. Novým obchodníkom dokáže výrazne zjednodušiť prácu a znížiť náklady. Pomáha napríklad s produktovými popismi, prekladmi, fotografiami, reklamou či odpoveďami zákazníkom. Dokáže analyzovať dáta, kontrolovať obsah e-shopu a navrhovať možnosti, ako predaj zlepšiť. Aj jednočlenný e-shop tak môže zvládnuť časť práce, na ktorú bol v minulosti potrebný tím alebo viacerí externí dodávatelia.
AI však zároveň zvyšuje konkurenciu. Ak totiž viacerí obchodníci používajú rovnaké nástroje podobným spôsobom, ich texty, fotografie či marketingová komunikácia môžu začať pôsobiť veľmi podobne. Bez kvalitného zadania a ľudskej kontroly navyše môže umelá inteligencia vytvárať nepresný alebo generický obsah.
Mení sa aj samotný spôsob, akým zákazníci hľadajú produkty. Podľa analýzy Seer Interactive z apríla 2026, ktorá pracovala s 5,47 milióna vyhľadávaní a 2,43 miliardy organických zobrazení, získavali weby citované v AI odpovediach viac preklikov ako stránky, ktoré citované neboli. Zároveň však dosahovali o 38 percent nižšiu mieru prekliku ako pri výsledkoch bez AI odpovede. Pre internetové obchody to znamená, že už nebude rozhodovať iba pozícia vo výsledkoch vyhľadávania. Dôležité bude aj to, či konkrétny e-shop a jeho produkty dokážu AI systémy identifikovať ako dôveryhodný a relevantný zdroj.
Čoraz väčšiu úlohu preto budú zohrávať kvalitné produktové dáta. AI asistenti dokážu produkty vyhľadávať, porovnávať a odporúčať a pracujú pritom s produktovými údajmi obchodníkov aj s verejne dostupnými informáciami. Ak sú údaje o produktoch neaktuálne, neúplné alebo technicky ťažko spracovateľné, systém môže mať problém ponuku e-shopu správne identifikovať a porovnať s konkurenciou.
„Umelá inteligencia vytvára v e-commerce paradox. Založenie a prevádzka e-shopu sú vďaka nej jednoduchšie a lacnejšie, no vybudovanie úspešného obchodu je pre rastúcu konkurenciu náročnejšie. AI môže e-shopom ušetriť veľké množstvo práce a nákladov, ale sama osebe im úspech nezaručí,“ upozorňuje Benatzky.
Podľa neho bude preto pre nových aj existujúcich obchodníkov čoraz dôležitejšia vlastná identita, kvalitné dáta a jasná pridaná hodnota. Práve tie môžu rozhodovať o tom, či sa e-shop v mori konkurencie nestratí. Slovenský online trh tak síce úplne nestráca záujemcov o podnikanie, no éra, keď na úspech stačilo jednoducho spustiť internetový obchod, sa podľa dostupných dát postupne končí.
Zdroj: SITA.sk - Polovica nových e-shopov skončí do roka a prežijú len tie, ktoré presvedčia AI aj zákazníkov © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský e-commerce trh začína narážať na svoje limity. V prvom polroku 2026 vzniklo približne o 7 percent menej nových e-shopov ako v rovnakom období minulého roka. Celkový počet internetových obchodov sa tak postupne približuje k stagnácii. Záujem Slovákov o podnikanie na internete však podľa spoločnosti Upgates nezmizol. Mení sa najmä spôsob, akým sa dá v čoraz konkurenčnejšom prostredí uspieť.
„Menší počet nových e-shopov neznamená, že ľudia strácajú chuť podnikať na internete. Trh sa postupne saturuje a presadiť sa je náročnejšie než pred niekoľkými rokmi. Jednoduchý predaj neznačkového tovaru bez pridanej hodnoty má dnes iba malú šancu na úspech. Stále však vznikajú nové značky, špecializované obchody a originálne produkty, ktoré si dokážu nájsť zákazníkov,“ uviedol Michal Benatzky zo spoločnosti Upgates.
Vplyv umelej inteligencie
Samotné založenie internetového obchodu pritom ešte neznamená, že podnikateľ na trhu vydrží. Podľa dát Upgates približne polovica nových e-shopov skončí už počas prvého roka fungovania. Za neúspechom stojí nielen vysoká konkurencia, ale aj rastúce nároky na profesionálne fungovanie internetového obchodu.
Úspešný e-shop dnes potrebuje efektívne prepájať sklad, logistiku, platby, účtovníctvo a marketing. Náročnejšie je aj preniknúť na zahraničné trhy. „Vidíme dnes veľa obchodníkov prechádzať z jednoduchších riešení na platformy, ktoré im poskytujú viac priestoru na automatizáciu, integrácie a expanziu,“ konštatuje Benatzky.
Do fungovania internetového predaja zároveň čoraz výraznejšie vstupuje umelá inteligencia. Novým obchodníkom dokáže výrazne zjednodušiť prácu a znížiť náklady. Pomáha napríklad s produktovými popismi, prekladmi, fotografiami, reklamou či odpoveďami zákazníkom. Dokáže analyzovať dáta, kontrolovať obsah e-shopu a navrhovať možnosti, ako predaj zlepšiť. Aj jednočlenný e-shop tak môže zvládnuť časť práce, na ktorú bol v minulosti potrebný tím alebo viacerí externí dodávatelia.
AI však zároveň zvyšuje konkurenciu. Ak totiž viacerí obchodníci používajú rovnaké nástroje podobným spôsobom, ich texty, fotografie či marketingová komunikácia môžu začať pôsobiť veľmi podobne. Bez kvalitného zadania a ľudskej kontroly navyše môže umelá inteligencia vytvárať nepresný alebo generický obsah.
Ako zákazníci hľadajú produkty
Mení sa aj samotný spôsob, akým zákazníci hľadajú produkty. Podľa analýzy Seer Interactive z apríla 2026, ktorá pracovala s 5,47 milióna vyhľadávaní a 2,43 miliardy organických zobrazení, získavali weby citované v AI odpovediach viac preklikov ako stránky, ktoré citované neboli. Zároveň však dosahovali o 38 percent nižšiu mieru prekliku ako pri výsledkoch bez AI odpovede. Pre internetové obchody to znamená, že už nebude rozhodovať iba pozícia vo výsledkoch vyhľadávania. Dôležité bude aj to, či konkrétny e-shop a jeho produkty dokážu AI systémy identifikovať ako dôveryhodný a relevantný zdroj.
Čoraz väčšiu úlohu preto budú zohrávať kvalitné produktové dáta. AI asistenti dokážu produkty vyhľadávať, porovnávať a odporúčať a pracujú pritom s produktovými údajmi obchodníkov aj s verejne dostupnými informáciami. Ak sú údaje o produktoch neaktuálne, neúplné alebo technicky ťažko spracovateľné, systém môže mať problém ponuku e-shopu správne identifikovať a porovnať s konkurenciou.
„Umelá inteligencia vytvára v e-commerce paradox. Založenie a prevádzka e-shopu sú vďaka nej jednoduchšie a lacnejšie, no vybudovanie úspešného obchodu je pre rastúcu konkurenciu náročnejšie. AI môže e-shopom ušetriť veľké množstvo práce a nákladov, ale sama osebe im úspech nezaručí,“ upozorňuje Benatzky.
Podľa neho bude preto pre nových aj existujúcich obchodníkov čoraz dôležitejšia vlastná identita, kvalitné dáta a jasná pridaná hodnota. Práve tie môžu rozhodovať o tom, či sa e-shop v mori konkurencie nestratí. Slovenský online trh tak síce úplne nestráca záujemcov o podnikanie, no éra, keď na úspech stačilo jednoducho spustiť internetový obchod, sa podľa dostupných dát postupne končí.
Zdroj: SITA.sk - Polovica nových e-shopov skončí do roka a prežijú len tie, ktoré presvedčia AI aj zákazníkov © SITA Všetky práva vyhradené.
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