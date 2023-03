Desiatky kadetov ukončili základný vojenský výcvik. Podľa Naďa ide o jediné povolanie, kde prisaháte to najcennejšie (video)

Vernosť vlasti

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Ďalšie odborné výcviky

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

3.3.2023 (SITA.sk) - Slávnostnou prísahou v piatok v priestoroch martinskej Základne výcviku a mobilizačného doplňovania ukončilo základný vojenský výcvik 178 čakateľov prípravnej štátnej služby a kadetov Akadémie ozbrojených síl. Ako ďalej informovala hovorkyňa ministerstva obrany SR Martina Kakaščíková v tlačovej správe, medzi nimi bolo aj 48 žien.„Služba v ozbrojených silách je skutočne jediným povolaním, pri ktorom predtým, než doň vstúpite, prisaháte, že pri jeho výkone ste pripravený obetovať to najcennejšie. Aj vojaci na Ukrajine, tak ako vy teraz, prisahali vernosť svojej vlasti, tiež prisahali, že budú brániť slobodu a nenarušiteľnosť jej hraníc. Dnes, žiaľ, dennodenne umierajú. Nikto z nás si neželá, aby sme museli zažívať to, čo zažívajú oni," uviedol dočasne poverený minister obrany SR Jaroslav Naď OĽaNO ).Zástupca náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR Peter Babiar pripomenul, že vojenskú prísahu je treba napĺňať vo všetkých možných formách, aké si len dokážeme predstaviť.„Nie je to len plnenie každodenných úloh počas služobného času. Je to aj o vzťahu vojaka k jeho príbuzným, rodine, najbližšiemu okoliu a celkovom správaní sa na verejnosti, ktoré musí a má byť v súlade s týmto slávnostným sľubom, ktorým vojaci deklarujú svoju vernosť vlasti," uviedol Babiar.Kakaščíková informovala, že po skončení základného výcviku ich čakajú ďalšie odborné výcviky podľa ich zaradenia.„Po ich úspešnom ukončení následne nastúpia k príslušným útvarom OS SR na predurčené funkcie. Kadeti budú pokračovať v dôstojníckom kurze pre absolventov vysokých škôl. Po jeho úspešnom ukončení budú taktiež zaradení do útvarov, kde budú pôsobiť v hodnostnom zbore dôstojníci," tvrdí hovorkyňa rezortu obrany.