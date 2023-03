Answear.sk pri príležitosti Dňa žien upozorňuje na nerovnosti v odmeňovaní

Čo keby ženy nakupovali lacnejšie?

Answear poukazuje na rozdiely

Politika rovnosti aj vo vlastných radoch

3.3.2023 (SITA.sk) - Módny eshop Answear pri príležitosti Dňa žien upozorňuje na nerovnosti v odmeňovaní žien v celej Európe. Je to opäť hlas značky, ktorý upriamuje na záležitosti dôležité pre ženy. V dňoch 1. – 8. marca sa preto bude na vybraný dámsky a detský sortiment vzťahovať väčšia zľava ako na pánsky. Prostredníctvom tejto aktivity chce značka prispieť k obnoveniu diskusie o stále existujúcich nerovnostiach medzi pohlaviami a podnietiť individuálnu debatu. Bez ohľadu na výsledok stojí za to hovoriť a pripomínať ľuďom dôležité otázky. Akcia sa bude týkať 9 trhov, na ktorých Answear pôsobí: Poľska, Českej republiky, Slovenska, Maďarska, Rumunska, Grécka, Chorvátska, Slovinska a Cypru.Čo keby ženy nakupovali o 23 % lacnejšie a muži len o 10 %? Znie to nespravodlivo? Ženy sa musia s týmto druhom nerovnosti potýkať denne. Hoci získajú vyššie vzdelanie, sú vysoko kvalifikované a pracujú rovnako tvrdo, ako muži, rodové rozdiely v odmeňovaní pre ne predstavujú neviditeľnú bariéru, ktorá bráni ich rozvoju, pristriháva im krídla a negatívne ovplyvňuje ich životnú úroveň. Ženy na rovnakých pozíciách, s rovnakými povinnosťami a vykonávajúce rovnakú prácu, nie sú odmeňované rovnako, ako muži. Hoci predpisy na národnej aj európskej úrovni upravujú problematiku zárobkov a zakazujú rozlišovanie na základe pohlavia, prax hovorí inak. Podľa údajov Eurostatu z roku 2020 je mzdový rozdiel v Európskej únii 13 %. Na Slovensku je aktuálny rozdiel v mzdách 15,8 %. Tento údaj hovorí, o koľko viac času musia ženy pracovať dlhšie, aby dosiahli rovnaké ročné odmeny ako muži, teda o cca. 2 mesiace. Príčin tohto javu je veľa. Vyplývajú ako z kultúrnych podmienok, tak aj zo špecifickosti trhu práce. Medzi tie hlavné patrí netransparentnosť platov, sťažený prístup k manažérskym pozíciám, stereotypizácia profesionality žien či preťaženie neplatenou prácou súvisiacou so starostlivosťou o deti či domácnosť.Boj proti rozdielom v odmeňovaní žien a mužov si vyžaduje viacrozmerné, nekonvenčné riešenia, ale predovšetkým – vzdelávanie a zvyšovanie povedomia. Práve na to posledné sa zameral módny obchod Answear, počnúc novou kampaňou Deň žien: https://answear.sk/s/den-zien . V období od 1. do 8. marca sa na vybrané dámske a detské produkty bude vzťahovať zľava 23 %. Vybrané mužské produkty nakúpite so zľavou 10 %. Rozdiel v zľave, teda 13 %, sa stáva symbolom a odkazom na reálne mzdové rozdiely v Európskej únii. Akcia je empatickým vyjadrením podpory, symbolickým pokusom o minimalizáciu nerovností, s ktorými sa ženy stretávajú vo svojom profesionálnom živote, a zároveň zámienkou na širšie aktivity a diskusie vo verejnom priestore.Nejde o prvú akciu Answear zameranú na ženy, ktoré sa spustením novej stratégie na jeseň 2021 stali hlavnou skupinou klientov. Značka s nimi vedie dialóg a inšpiruje ich, aby žili statočne podľa vlastných predstáv. Politiku rovnosti a antidiskriminácie realizuje aj vo svojich vlastných štruktúrach. V spoločnosti, kde ženy tvoria väčšinu, až 69,7 % zamestnancov, je výška odmeňovania na jednotlivých pozíciách daná vzdelaním, odbornou praxou, nasadením a dĺžkou práce – nikdy nie pohlavím. Pri internom audite vykonanom na 31 podobných pozíciách sa ukázalo, že zárobky žien a mužov sú porovnateľné a na manažérskych pozíciách je priemerný podiel žien o 9,6 % vyšší ako u mužov. Answear situáciu priebežne monitoruje a vyvíja riešenia na odstránenie prípadných nerovností.