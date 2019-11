Desiatky ľudí protestovali proti udeleniu Nobelovej ceny Handkemu

Rakúsky spisovateľ Peter Handke, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sarajevo 5. novembra (TASR) - Niekoľko desiatok ľudí, ktorí prežili bosniansku vojnu z rokov 1992-1995, v utorok protestovalo v hlavnom meste Bosny a Hercegoviny Sarajevo proti udeleniu Nobelovej cenu za literatúru za rok 2019 rakúskemu spisovateľovi Petrovi Handkemu. Protestujúci vyzvali švédsku Kráľovskú akadémiu vied, aby svoje rozhodnutie zrušila, píše agentúra AP.Protestujúci sa zhromaždili pred švédskou ambasádou v Sarajeve s transparentmi so sloganmi prirovnávajúcimi Handkeho k bývalému srbskému prezidentovi Slobodanovi Miloševičovi a bosnianskosrbským lídrom Radovanovi Karadžičovi a Ratkovi Mladičovi, ktorých odsúdili za genocídu viac než 8000 moslimských mužov a chlapcov v Srebrenici.Handke si okrem iného vyslúžil kritiku za to, že v roku 2006 vystúpil s prejavom na pohrebe Slobodana Miloševiča, ktorý zomrel vo väzbe v holandskom Haagu, čakajúc na súdny proces v súvislosti so svojou úlohou počas vojen na Balkáne v 90. rokoch. Handke bol počas krvavého rozpadu bývalej Juhoslávie horlivým obhajcom Srbov.Kráľovská akadémia vied, ktorá cenu udeľuje, však oznámila, že svoje rozhodnutie nebude maniť.