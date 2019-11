Taliansky minister chce zaviesť povinnú výučbu o klíme a udržateľnosti

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavol Ďurčo Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Rím 5. novembra (TASR) - Taliansko sa v nasledujúcom školskom roku stane prvou krajinou na svete, v ktorej povinnou súčasťou vyučovacích osnov na školách budú predmety zaoberajúce sa klimatickou zmenou a trvalo udržateľným rozvojom. V pondelok to v rozhovore pre agentúru Reuters povedal nový taliansky minister školstva Lorenzo Fioramonti.Fiaromonti z protisystémového Hnutia piatich hviezd (M5S) je v novej talianskej vláde jedným z najvýraznejších podporovateľov zelenej politiky. Kritiku od opozície si v septembri vyslúžil napríklad po tom, ako otvorene podporoval študentov a žiakov, aby vynechali školu a išli na protesty za záchranu svetovej klímy.Od septembra nasledujúceho školského roka budú musieť všetky štátne školy vyčleniť 33 hodín ročne, čo je v priemere takmer hodina týždenne, otázkam zaoberajúcim sa problematikou klímy, priblížil šéf ministerstva školstva v pondelok v rozhovore pre Reuters vo svojej kancelárii v Ríme.Podľa bývalého profesora ekonómie na Univerzite v Pretórii v Juhoafrickej republike sa aj mnohé klasické predmety, akými sú geografia, matematika a fyzika, budú po novom vyučovať z perspektívy udržateľného rozvoja." dodal minister, ktorý je súčasťou novej talianskej vlády zloženej z protisystémového M5S a stredoľavicovej Demokratickej strany (PD).Fioramonti (42) je autorom mnohých kníh, ktoré tvrdia, že hrubý domáci produkt by sa viac nemal používať ako základný nástroj na meranie hospodárskeho úspechu krajiny. Od nástupu do funkcie pred dvoma mesiacmi je terčom ostrej kritiky pravicovo orientovanej opozície.Kritiku vyvolali aj jeho návrhy podrobiť dodatočnému zdaneniu letenky, plasty či sladené jedlá. Cieľom takéhoto kroku by bolo získať dodatočné zdroje na financovanie vzdelávania. Kritici však namietali už teraz vysokým daňovým zaťažením Talianov.