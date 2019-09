Desiatky ľudí protestovali v Berlíne proti tvrdému brexitu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 7. septembra (TASR) - Desiatky demonštrantov sa dnes zišli v centre nemeckej metropoly Berlín, aby tam protestovali proti brexitu bez dohody. Informovala o tom agentúra Reuters.Demonštranti tvrdili, že chcú obraňovať demokraciu v Británii. Reagovali tak na avizované prerušenie zasadnutia parlamentu, ktoré britskému premiérovi Boris Johnson odobrila kráľovná. Prerušenie by malo trvať päť týždňov a skončiť krátko pred 31. októbrom, a síce stanoveným termínom brexitu.píše sa v petícii, na ktorú zbierali demonštranti patriaci k skupine nazvanej Stop the Coup (Zastavme puč) na sobotnej akcii podpisy.Petíciu plánujú ešte dnes predložiť britskému veľvyslancovi v Nemecku.uvádza sa ďalej v petícii.Na akcii, ktorá sa konala pri Brandenburskej bráne a zároveň neďaleko britskej ambasády, sa zišlo približne 100 ľudí, boli medzi nimi Briti aj občania iných krajín EÚ.Demonštrácia v Berlíne sa konala práve v čase, keď britská spravodajská stanica BBC informovala, že britskí poslanci vrátane konzervatívcov, ktorých tento týždeň vylúčili zo strany, pripravujú právne kroky, ktorými by Johnsona donútili rešpektovať zákon, aký má zabrániť brexitu bez dohody.Zmienená legislatíva, ktorú už schválili obe komory britského parlamentu a očakáva sa, že v pondelok ju podpíše kráľovná, zaväzuje britskú vládu, aby požiadala EÚ o odklad brexitu v prípade, že nedosiahne do 19. októbra dohodu s Úniou.Johnson návrh zákona ostro kritizoval a dlhodobo tiež odmieta myšlienku, že by sa brexit neuskutočnil v stanovenom termíne 31. októbra, či už z dohodou alebo bez nej.