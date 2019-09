Klimatickí aktivisti protestovali na filmovom festivale v Benátkach

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Benátky 7. septembra (TASR) - Niekoľko stoviek klimatických aktivistov dnes protestovalo na medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach. Demonštranti si posadali na festivalový červený koberec a požadovali prijatie opatrení na boj proti klimatickým zmenám.Protestovali aj proti veľkým výletným lodiam prichádzajúcim do Benátok, ktoré podľa nich škodia životnému prostrediu. Informovali o tom agentúra Reuters a spravodajská stanica BBC.Viacerí zo zhruba 300 demonštrantov mali oblečené biele kombinézy, niektorí v rukách držali transparenty so sloganmi akočia podobné heslá i skandovali.Na priebeh protestu dohliadala polícia. Konal sa len niekoľko hodín pred záverečnou ceremóniou, na ktorej vyhlásia laureátov ocenení 76. ročníka tohto filmového festivalu.povedala aktivistka Chiara Burattiová, ktorú citovala agentúra Reuters.Demonštranti ešte plánovali protestný pochod na benátskom ostrove Lido, kde festivalová prehliadka prebieha.Talianska vláda nedávno oznámila, že do historického centra Benátok budú mať zakázaný vstup veľké výletné lode, pripomína BBC. K takémuto opatreniu pristúpila po júnovom incidente, keď obrovská výletná loď narazila do doku a malého turistického člnu, pričom spôsobila zranenia piatim osobám. Demonštranti dlhodobo požadujú zákaz vstupu takýchto lodí v celých Benátkach.Aktivistom protestujúcim na benátskom festivale vyjadrili v sobotu podporu aj britský hudobník Mick Jagger a kanadský herec Donald Sutherland. Tí si spoločne zahrali v thrilleri The Burnt Orange Heresy, ktorého premiéra bola naplánovaná na záverečný deň festivalu.