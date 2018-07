Desiatky ľudí sa zranili pri požiari katamaránu v Španielsku

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 24. júla (TASR) - O požiari na turistickom katamaráne, ku ktorému došlo v utorok popoludní v Galícii na severozápade Španielska a pri ktorom sa zranilo celkove 37 osôb, priniesli informácie španielske médiá vrátane internetových vydaní mienkotvorných denníkov El País a El Mundo.S ťažkými popáleninami previezli do nemocníc v La Coruni a Pontevedre troch, s veľmi ťažkými ďalších dvoch zranených. Zatiaľ nevedno, či sú medzi zranenými aj cudzinci.Príčiny požiaru objasní až vyšetrovanie, do úvahy prichádzajú explózia v kuchyni plavidla, ale aj jeho zrážka s rybárskym žeriavom, informovali médiá s odvolaním sa na hovorcu hasičov.Viacero pasažierov skočilo z trajektu do vôd mora, pretože v čase vypuknutia požiaru sa plavidlo nachádzalo ešte neďaleko pobrežia.Oficiálne zdroje však ubezpečili, že sa v oblasti nepátra po žiadnom nezvestnom, všetkých 49 cestujúcich vrátane ôsmich detí, ako aj troch členov posádky sa podarilo dostať z ohrozenia.Aj keď sa oheň podarilo dostať pod kontrolu v priebehu rádovo minút, záchranná operácia trvala dve hodiny a hasiace práce pokračovali v lokalite aj večer za účasti príslušníkov štyroch hasičských útvarov.