FOTO: Trump pochválil KĽDR za likvidáciu kozmodrómu

Kansas City 25. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump vyjadril v utorok uznanie KĽDR po tom, čo sa objavili správy, že Pchjongjang začal s likvidáciou zariadení v areáli kozmodrómu Sohe na severozápade krajiny, ktorý sa využíval na vypúšťanie družíc a vývoj motorov pre balistické strely. Informovala o tom agentúra AP.Podľa Trumpa nové satelitné snímky naznačujúce, že Severná Kórea začala s demontážou niektorých kľúčových zariadení v Sohe, sú dôkazom pokroku dosiahnutého vďakasummitu, na ktorom sa 12. júna stretol v Singapure so severokórejským vodcom Kim Čong-unom.povedal v utorok Trump v prejave pred členmi organizácie Veteráni zahraničných vojen v meste Kansas City v americkom štáte Missouri.povedal americký prezident.Trump v prejave v Kansas City zmiernil aj svoju rétoriku ohľadom Iránu, a to len dva dni po tom, čo iránskych predstaviteľov varoval, aby sa nevyhrážali Spojeným štátom, pretože by to pre ich krajinu mohlo mať strašné následky.Trump obhajoval svoje rozhodnutie odstúpiť od jadrovej dohody, ktorú v roku 2015 podpísalo s Iránom šesť svetových mocností, zároveň však zdôraznil, že jeho administratíva je pripravená vrátiť sa k rokovaciemu stolu a uzavrieť s Teheránompovedal Trump.Na základe jadrovej dohody, ktorú v roku 2015 uzavrelo s Iránom šesť svetových mocností, Teherán súhlasil s obmedzením svojho jadrového programu, čo malo zamedziť prípadnému zneužitiu tohto projektu na výrobu jadrovej zbrane. Západné štáty výmenou za to stiahli svoje sankcie voči Teheránu.Trump v máji 2018 oznámil, že Spojené štáty od dohody odstupujú, avšak zvyšných päť signatárov z radov svetových mocností v súčasnosti rokuje s Iránom o možnosti zachovania dohody aj bez účasti Washingtonu.