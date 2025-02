Desiatky ľudí so zdravotným znevýhodnením dostali šancu na pracovnom trhu, občanom pomáha projekt Profesia Lab

Stáže vo firmách a exkurzie

6.2.2025 (SITA.sk) - Desiatky ľudí so zdravotným znevýhodnením dostali šancu na pracovnom trhu. Už 2. ročník projektu Profesia Lab pomáha ľuďom so zdravotným znevýhodnením začleniť sa do otvoreného trhu práce. Uchádzači si prejdú vzdelávaním, koučingom, exkurziami a nakoniec aj stážami.Minulý rok sa do projektu prihlásilo 20 zamestnávateľov a 116 uchádzačiek a uchádzačov o prácu, v prípade zamestnávateľov je to takmer ešte raz toľko ako v roku 2023. Viac ako štvrtina zamestnávateľov, ktorí sa vlani zapojili do Profesia Labu, bola z IT sektora, pätina z maloobchodu, nasleduje bankovníctvo a samospráva.

Kompletnú prípravu dokončilo 100 uchádzačov, následne 60 z nich absolvovalo exkurzie vo firmách. Mnohí zdôrazňujú, že práve priamy kontakt s pracovným prostredím a kolektívom je pre nich kľúčový. Aj preto najväčšia časť absolvovala tri exkurzie a vyše štvrtina uchádzačiek a uchádzačov využila túto možnosť viac ako štyrikrát.

Stáže vo firmách absolvovalo 43 účastníkov 2. ročníka Profesia Labu, ak boli na ich konci obe strany spokojné a bola vzájomná ochota a priestor v spolupráci pokračovať, dostali pracovnú ponuku. Niektorí pracujú na dohodu a majú skrátený úväzok, iní na trvalý pracovný pomer a majú zmluvu na dobu neurčitú.

„Už len ten pocit, že idem do práce a som užitočná, pre mňa veľa znamená. Dokonca som sa rozplakala, keď ma prijali na prvú stáž, a keď som dostala prvú výplatu, tiež mi k tomu veľa nechýbalo. Pre ,klasických‛ ľudí by to asi až tak veľa neznamenalo, brali by to ako bežnú vec, ale ja som bola na seba konečne hrdá,“ hovorí absolventka Profesia Labu 2024 Miroslava Slováková, ktorá pracuje ako asistentka koordinácie spoločenskej zodpovednosti v Alma Career Slovakia.

Pomoc novým kolegom a kolegyniam

Jedna z absolventiek pilotného ročníka Profesia Labu, ktorá našla uplatnenie v obchodnom reťazci, už pomáha novým kolegom a kolegyniam, ktorí posilnili ich tím vďaka ročníku 2024. Nielen v čase nedostatku pracovnej sily je dôležité využiť potenciál ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Ak sa na pracovisku cítia prijatí a rešpektovaní, stanú sa z nich verní zamestnanci. Aktuálne prebieha už v rámci tretieho ročníka Profesia Labu tréning sociálnych a komunikačných zručností uchádzačiek a uchádzačov a tiež vzdelávanie pre firmy.