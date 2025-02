Oficiálne – HALO reality, najväčšia realitná kancelária v SR

Najväčšia realitná kancelária na Slovensku za rok 2024

6.2.2025 (SITA.sk) - HALO reality opäť potvrdila svoje vedúce postavenie na realitnom trhu, keď podľa nezávislého média The Slovak Spectator získala prestížny titul "". So zastúpením vo väčšine okresov Slovenska ponúka svojim klientom profesionálne služby v oblasti kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností.Tím HALO reality tvorí viac ako 100 spolupracovníkov a zabezpečuje individuálny prístup a odborné poradenstvo. Vďaka rozsiahlej sieti pobočiek po celom Slovensku dokáže HALO reality pružne reagovať na potreby klientov už skoro v každom regióne.Jednou z najmodernejších služieb, ktoré spoločnosť ponúka a ktoré sú dostupné na trhu, je aj 3D sken nehnuteľností. Tento inovatívny nástroj umožňuje záujemcom detailne si prezrieť nehnuteľnosť online z pohodlia domova, čím sa výrazne zatraktívni ponuka a zjednoduší proces predaja.HALO reality sa môže pochváliť až neuveriteľnými číslami – 1000 úspešne predaných nehnuteľností ročne a viac ako 5 000 pozitívnych recenzií, čo svedčí o jej dôveryhodnosti a stabilnom postavení na trhu. Spoločnosť zároveň ponúka možnosť začať kariéru na pozícii realitný maklér a následného kariérneho rastu pre tých, ktorí chcú budovať svoju budúcnosť v realitnom sektore pod renomovanou značkou.Ak chcete nehnuteľnosť bezpečne predať, kúpiť alebo prenajať, obráťte sa na overených profesionálov z HALO reality – etablovanej realitnej kancelárie, ktorá je súčasťou realitného trhu už od roku 2012 a má zastúpenie vo viac ako 60 okresoch Slovenska.Na našej stránke si môžete prezrieť ponuku viac ako 1500 nehnuteľností, napísať nám do realitnej poradne alebo si v prípade dedičského konania objednať ocenenie nehnuteľnosti pre potreby notára Informačný servis