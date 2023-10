Desiatky migrantov skončili pre zatvorené hranice v Tatranskej Javorine. Polícia zakročiť nemôže

Nevie, kto sa o nich postará

Povolenie na pobyt

Ochotní sú prijať matky s deťmi

5.10.2023 (SITA.sk) - Viac ako tridsiatka migrantov sa rozložila neďaleko slovensko-poľskej hranice v Tatranskej Javorine. Podľa starostu obce Miroslava Michaľáka sa pri zatváraní hraníc s takouto situáciou dalo počítať, keďže Poliaci ich dočasne uzavreli práve z dôvodu zvýšeného počtu migrantov prúdiacich do Schengenského priestoru.Ako ďalej povedal pre agentúru SITA, zatiaľ nevie, kto sa o nich postará. Medzi nimi je pritom aj osemmesačné bábätko. Dokopy 34 ľudí objavili za jednou z tamojších budov chlapi, ktorí išli ráno do práce.„Zistili, že za ich budovou im pália drevo a spravili si tam kemp. Mali založené dve veľké vatry a zohrievali sa pri ohni,“ informoval Michaľák. Podľa jeho slov je medzi nimi asi osem žien a štyri deti vrátane bábätka.„Dalo sa s tým počítať, preto sa tá hranica zatvorila. Nepočítali s tým však kompetentní, ktorí mali zabezpečiť pre týchto ľudí prístrešok,“ poznamenal.Starosta obce, v ktorej žije 180 prevažne starších obyvateľov, sa o už zatvorených hraniciach dozvedel v stredu z médií, žiadne oficiálne oznámenie mu neprišlo.V danej situácii podľa starostu nemôže zakročiť ani polícia, keďže podľa jeho informácií majú všetci cudzinci povolenie na pobyt na Slovensku.„Polícia ich prelustrovala, po nikom nie je vyhlásené pátranie,“ vysvetlil. Obáva sa však o ich zdravie. „Je potrebné počítať s tým, že sú v horách. Večer pôjde teplota hlboko pod nulu, možno do piatich stupňov, a ak začne pršať, s tými malými deťmi to bude extrém,“ zhodnotil.Pomôcť by podľa jeho slov mohla charita či Červený kríž. Dodal, že v rámci sprostredkovania možnej pomoci je súčinný Okresný úrad v Poprade.„V prípade potreby pomôcť malým deťom sa snaží zabezpečiť pomoc charity z regiónu,“ potvrdil za okresný úrad pre SITA jeho prednosta Jozef Bednár. Spišská katolícka charita je pripravená pomôcť.„Sme ochotní a pripravení prijať matky s deťmi a zobrať ich do nášho zariadenia,“ povedal pre SITA riaditeľ charity Pavol Vilček. Dodal však, že podľa jeho informácií je víziou cudzincov v Tatranskej Javorine ísť ďalej, pravdepodobne do Nemecka.Ako neskôr pre SITA potvrdila prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová , policajná hliadka bola v štvrtok pár minút pred siedmou hodinou ráno vyslaná na preverenie oznámenia o pohybe nelegálnych migrantov do Tatranskej Javoriny v miestnej časti Podspády.„Po príchode na miesto zistila, že sa tam nachádza skupina 34 osôb zo Sýrie. Všetky osoby sa preukázali potvrdením o zotrvaní štátneho príslušníka tretej krajiny na území SR. Osoby boli preverené v informačných systémoch Policajného zboru,“ uviedla pre SITA.