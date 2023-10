Rusko presunulo plavidlá z Čiernomorskej flotily, boje v Charkove sú už náročnejšie ako v Bachmute

Rusi presunuli najmenej desať plavidiel

Ukrajinská armáda v Charkove

5.10.2023 (SITA.sk) - Rusko sa rozhodlo presunúť niekoľko plavidiel zo svojej Čiernomorskej flotily z prístavu Sevastopoľ na okupovanom Kryme do prístavu v ruskom Novorossijsku. V najnovšej aktualizácii to uviedli analytici z amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW). Podľa analytikov tento krok bol „pravdepodobne snahou ochrániť ich pred pokračujúcimi ukrajinskými útokmi na ruské aktíva na okupovanom Kryme“.ISW uviedol, že satelitné snímky zverejnené 1. a 3. októbra ukázali, že ruské sily presunuli najmenej desať plavidiel zo Sevastopoľa do Novorossijska.„Ruské sily možno dočasne presúvajú niektoré plavidlá do Novorossijska po viacerých útokoch na prostriedky Čiernomorskej flotily v Sevastopoli a jeho blízkosti, ale pravdepodobne budú naďalej využívať sevastopoľský prístav, ktorý zostáva základňou flotily,“ uviedol ISW. Podľa ruských analytikov sú pohyby plavidiel rutinné.Boje pokračujú aj na pevnine. Situácia ukrajinskej armády na línii miest Lyman v Doneckej oblasti a Kupiansk v Charkovskej oblasti je náročnejšia ako na bachmutskom fronte. Uviedol to hovorca ukrajinských síl na východe krajiny Iľja Jevlaš. „Podľa môjho názoru najdynamickejší front je na osi Lyman-Kupiansk. Tamojšia situácia je teraz najťažšia. Nepriateľ veľmi intenzívne využíva stíhacie lietadlá Su-35," konštatoval Jevlaš. Informuje o tom spravodajský web Ukrajinská pravda.Ruské ozbrojené sily sa podľa hovorcu ukrajinských síl na východe krajiny snažia o prielom pri dedine Makijivka, ktorá leží zhruba 30 kilometrov severne od mesta Lyman a 60 kilometrov južne od Kupianska a „smerujú všetko svoje úsilie na tento front".Na fronte Lyman-Kupiansk Rusi podľa Jevlaša nasadili viac ako 110-tisíc vojakov. Na Bachmutskom fronte má Moskva podľa neho podstatne menej vojakov, a to 51-tisíc.