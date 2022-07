Desiatky tisíc migrantov získajú v Nemecku trvalý pobyt jednoduchšie, krajina potrebuje kvalifikovaných pracovníkov

Špecialisti môžu prísť aj s rodinami

Zjednoduší sa deportácia zločincov

6.7.2022 (Webnoviny.sk) - Desiatky tisíc migrantov, ktorí roky žijú v Nemecku bez dlhodobého povolenia, budú mať možnosť získať trvalý pobyt po tom, ako vláda v stredu schválila nový migračný zákon.Nová legislatíva sa týka približne 136-tisíc ľudí, ktorí k 1. januáru 2022 žili v Nemecku najmenej päť rokov. Tí, ktorí spĺňajú podmienky, môžu požiadať najprv o ročné povolenie na pobyt a následne aj o trvalý pobyt v Nemecku.Musia však zarábať dosť na to, aby si mohli dovoliť v krajine nezávislo žiť, ovládať nemčinu a tiež dokázať, že sú „dobre integrovaní“ do spoločnosti.„Chceme, aby mali ľudia, ktorí sú dobre integrovaní, v našej krajine dobré možnosti,“ povedala novinárom ministerka vnútra Nancy Faeser s tým, že týmto spôsobom zároveň ukončia byrokraciu a neistotu pre ľudí, ktorí už sa stali súčasťou spoločnosti.Nový zákon zjednoduší aj prístup pre žiadateľov o azyl k štúdiu nemčiny. Dosiaľ sa totiž mohli na kurzy prihlásiť len tí s realistickými šancami na zisk azylu v krajine.Kvalifikovaní pracovníci, ako napríklad špecialisti v oblasti informačných technológií a ďalší s profesiami, ktoré sú v Nemecku potrebné, sa budú môcť okamžite presťahovať do Nemecka spolu s rodinami, čo dosiaľ nebolo možné. Rodinní príslušníci pritom nebudú musieť mať pred príchodom žiadne jazykové znalosti.„Potrebujeme rýchlejšie prilákať kvalifikovaných pracovníkov. Súrne ich potrebujeme v mnohých sektoroch,“ vysvetlila Faeser.Zákon tiež zjednoduší deportácie zločincov a zahŕňa aj predĺženie možného zadržania pred deportáciou pre niektorých páchateľov z troch mesiacov na maximálne šesť. To by malo úradom poskytnúť viac času na prípravu deportácie, informuje nemecká agentúra dpa.