Pád ľadovca na hore Marmolada v Taliansku má potvrdené ďalšie dve obete, našli ich pomocou dronov

Zatiaľ identifikovali štyri obete

Príčinou môžu byť horúčavy

6.7.2022 (Webnoviny.sk) - Podmienky na hore Marmolada v talianskych Alpách sú po kolapse ľadovca príliš nestabilné na to, aby mohli úrady na miesto poslať pátracie tímy. S pomocou dronov však spozorovali ďalšie dve telá.Počet potvrdených obetí nedeľného kolapsu ľadovca sa tak zvýšil na deväť. Nezvestných je pravdepodobne ešte päť ľudí, ktorí sa v tom čase nachádzali v oblasti, no úrady upozorňujú, že kým telá neidentifikujú, nebude jasné, či patria k týmto piatim, ktorých rodiny nahlásili, že sa nevrátili z hory.Všetci nezvestní sú Taliani. Dosiaľ sa pritom podarilo identifikovať štyroch z deviatich mŕtvych.Podľa prokurátora v Trente Sandra Raimondiho spustili vyšetrovanie, či za úmrtia nemôže nedbanlivosť. Ako povedal v stredu v rozhovore pre talianske štátne rádio, plánujú konzultácie s geológmi. Momentálne sa však podľa jeho slov zdá, že zosuv sa nedal predpokladať.Pravdepodobnou príčinou kolapsu ľadovca je vlna horúčav, ktorá už v máji zachvátila Taliansko a priniesla so sebou na začiatok leta mimoriadne vysoké teploty aj vo zvyčajne chladnejších Alpách.Ľadovec na hore Marmolada sa v ostatných desaťročiach rýchlo topí a veľká časť jeho objemu sa už stratila. Odborníci z talianskeho štátneho výskumného centra odhadli, že o 25 až 30 rokov už zrejme nebude existovať.