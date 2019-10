Desiaty ročník Bielej noci uchváti Košice súčasným umením

Viktor Frešo: Historical Delay Without Context Foto: Biela noc Foto: Biela noc

VJ Suave: SUAVECICLOS PERFORMANCE Foto: Biela noc Foto: Biela noc

Boris Vitázek: Outside Context Problem Foto: Biela noc/ Marko Erd Foto: Biela noc/ Marko Erd

Praktické informácie



BN Pass - trojdňová permanentka na interiérové a kapacitne obmedzené diela: 10 eur. Deti do 15 rokov (vrátane), dôchodcovia a ZŤP so sprievodom majú vstup bezplatný. Vstupenky na platenú časť festivalu je možné zakúpiť online, priamo na oficiálnych stránkach Bielej noci, a to do 3. 10 2019. Počas bielonočného víkendu predaj lístkov pokračuje na troch predajných miestach v meste:

- Kasárne / Kulturpark, Infocentrum, Kukučínova 2 (každý deň od 12.00 hod.)

- Kunsthalle, Rumanova 1 (každý deň od 12.00 hod.)

- Tabačka Kulturfabrik, Gorkého 2 (každý deň od 19.00 hod.)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 2. októbra (OTS) - Nespite, zažite! Na čarovnú prechádzku mestom v nezvyklom šate vás pozýva desiaty ročník Bielej noci, najväčšieho medzinárodného festivalu súčasného umenia na Slovensku. Po úspešnom festivalovom víkende v hlavnom meste sa presúva do metropoly východného Slovenska, kde zaplní ulice umením od piatka až do nedele – 4. až 6. októbra 2019!10 rokov existencie, takmer 2 milióny návštevníkov a len tento rok neuveriteľných 246 umelcov a účinkujúcich zo 4 svetových kontinentov. Biela noc, najväčší medzinárodný festival súčasného umenia na Slovensku, slávi svoje jubileum a predlžuje trvanie z jednej magickej noci na plné 3 dni bohatého programu. Organizátori sľubujú, že ponuka umeleckých zastávok v uliciach mesta bude pestrá a atraktívna pre všetky generácie. Obľúbené podujatie okrem iného uvedie najrozsiahlejšie digitálne dielo v svojej histórii (Kit Webster: Axiom), dovolí chápadlám mýtickej chobotnice z kreslených komiksov obsadiť budovu Kunsthalle (Filthy Luker, Pedro Estrellas: Octopus) a do Mestského parku vnesie monumentálnu plastovú bublinu (Plastique Fantastique: The Big Mass), ktorou sa návštevníci môžu predierať alebo si v jej unikátnom priestore vychutnávať bohatý program z dielne slovenských umelcov (od autorských performance cez workshopy až po hudobné sety). Určite zaujmú aj imerzívne prostredia Cinzie Campolese (IT/CA) či sci-fi zážitky z vesmírnej preliezky od Numen/For Use (AT).Aby ste sa v bohatom festivalovom programe nestratili a stihli aj časovo ohraničené diela, organizátori vám odporúčajú stiahnuť si dvojjazyčnú mobilnú aplikáciu , na ktorej vývoji sa podieľala VÚB banka. Nájdete v nej aktuálny popis diel, harmonogram, festivalovú mapu s možnosťou vyznačiť si obľúbené diela aj možnosť aktivácie praktických notifikácií. „,“ hovorí, riaditeľka marketingovej a korporátnej komunikácie VÚB banky.Nečakajte, kým sa zotmie! Biela noc okrem obľúbených nočných projekcií a časovo ohraničených udalostí (koncerty, premietania, workshopy či performance) prináša širokú ponuku diel, ktoré zaujmú v dennom aj nočnom šate. Prístupné budú v piatok, sobotu aj v nedeľu už od 12.00 hod. Patrí k nim aj impozantné dielo Gaia britského umelca Luka Jerrama, vďaka ktorému sa nám naskytne dychberúci pohľad na vlastnú planétu. Nadchne všetky generácie! Biela noc však už tradične myslí aj na najmladších návštevníkov a prináša niekoľko diel najmä podľa ich gusta. Po zotmení (od 19.00 hod.) sa deti môžu premeniť na bytosti z tajomných lesov – interaktívna tieňohra britskej umelkyne Liz von Graevenitz v Parku pri kaplnke sv. Michala im totiž umožní stať sa hrdinmi vlastného divadelného predstavenia. Fest Anča našich najmladších pozve na premietania najzaujímavejších svetových animovaných filmov pre deti, každý deň od 15.00 hod. v Kasárňach/Kulturpark. Všetko vďaka rozšíreniu spolupráce s VÚB bankou.Suaveciclos konečne v Košiciach! Pridajte sa na čarovnú audiovizuálnu prechádzku ulicami svojho mesta a staňte sa divákmi pohyblivého predstavenia z dielne svetoznámych umelcov VJ Suave. Začíname každý večer o 20.00 hod. spred Urbanovej veže! Kreatívne duo z Brazílie sa nám predstaví vďaka podpore VSE a počas túlania sa košickými zákutiami si vyrobí plátno zo samotného mesta – svoje hravé animované charaktery plné nápadov a farieb premietnu na okolité fasády, chodníky aj stromy. „,“ hovorí, hovorkyňa spoločnosti VSE Holding. „,“ dodávaDomáca umelecká scéna má na Bielej noci už tradične veľmi silné zastúpenie. “” hovorí, riaditeľka Bielej noci. Po zotmení nás tak každý večer od 19.00 hod. čaká projekcia Borisa Vitázka v Synagóge na Zvonárskej ulici alebo tiež unikátny mapping na Dóme sv. Alžbety v podaní Nano Vjs – obľúbený košický kolektív totiž k desiatemu výročiu Bielej noci pripravil veľkolepý “spektákl”, vďaka ktorému nahliadneme do iluzívnych zákutí bohato dekorovaného portálu gotickej katedrály. S multimediálnymi dielami sa predstavia aj Martin Kudla či Richard Kitta a Beáta Kolbašovská pripraví svetelnú inštaláciu Nevidené mestá v priestoroch na Strojárenskej. Na vstupnej bráne Jakabovho paláca sa môžeme tešiť na site-specific inštaláciu na rozhraní sochy a architektúry z dielne Niny A. Šoškovej, ktorá pomocou jemných, čistých tvarov odkazuje na tvorbu výnimočnej slovenskej sochárky Márie Bartuszovej. Dialóg súčasnosti s minulosťou otvára aj dielo Viktora Freša s názvom Historické oneskorenie bez kontextu. Tešiť sa môžeme aj na Dorotu Sadovskú a jej nové svetelné maľby - Zranené plátna, ako aj na jej živú performance Doba Plastová, ktorá sa odohrá v nedeľu večer v objekte The Big Mass v Mestskom parku. Katarína Komarová predstaví interaktívny kaleidoskop, Pavol Truben nás pozve do školských lavíc a Matej Mazák v sobotu večer rozosmeje vďaka rozprávajúcemu animovanému slnku na ikonickej fasáde OD Urban. Predstavia sa aj zvučné košické mená ako Boris Vaitovič, Radovan Čerevka, Ariadna Vendelová, zoskupenie PST a mnoho ďalších výborných umelcov a performerov.V Kine Úsmev si počas Bielej noci budete môcť vychutnať kultový film nemej éry spolu so živým hudobným sprievodom v podaní Štátnej filharmónie Košice, pod dirigentskou taktovkou Zbyňka Müllera. Krátkometrážny Andalúzsky pes od Luisa Buñuela a Salvadora Dalího je vrcholom surrealistickej kinematografie, ktorý by ste si v tomto špeciálnom uvedení nemali nechať ujsť! Oto Hudec a Daniela Krajčová prestavia svoj kolaboratívny projekt Karavan, ktorý vznikal v spolupráci s deťmi z rómskych komunít. V piatok a sobotu ožije na Hlavnej ulici pri Immaculate a v nedeľu večer zavíta priamo na sídlisko Luník IX, kde vás spolu s autormi a organizátormi srdečne pozývame!Ďakujeme našim partnerom