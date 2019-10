Na aké novinky z filmového sveta sa môžete tešiť v októbri

Joker Foto: Continental Film Foto: Continental Film

Ľudia, ktorí sa v kine radi boja sa môžu 31. októbra tešiť na filmovy maratón Halloween Movie Night v Cinema City. Návštevníci si budú môcť vybrať až zo 6 hororových i nehororových filmov a lístky si budú môcť zakúpiť za zvýhodnené ceny. Ak si budete chcieť vybrať 3 po sebe idúce filmy, zaplatíte za ne len 12 EUR, za dva filmy 10 EUR a jeden film iba 6 EUR.

Bratislava 2. októbra (OTS) - Do októbra skočíme s premiérou filmu o šialenom zločincovi menom. Snímok od režiséra Todda Phillipsa nám ukáže ako sa z skrachovaného komedianta Arthura Flecka (Joaquin Phoenix), ktorý sa dlho pohybuje na tenkej hranici medzi realitou a šialenstvom, stane masový vrah. Osud vtipkára sa rázom zmení vďaka jedinému dňu, ktorý zdanlivo vyzeral ako každý iný. Pomaly sa roztáča špirála udalostí, ktorá vyústi do hrozivých rozmerov. Celý Jokerov príbeh si budete môcť pozrieť v kinách Cinema City užIkona metalovej hudby opäť dala svojim najväčším hitom orchestrálnu podobu.sa na jednom pódiu spojila so symfonickým orchestrom z domáceho San Francisca . Jedinečný záznam bude v kinách len jediný deň tak si ho nenechajte ujsť! Metallicu si budete môcť vychutnať. V Cinema City Polus a Aupark sa kvôli veľkému záujmu otvorili dve nové kinosály. Tak šup šup, aby sa ste nepremeškali túto veľkolepú šou.Skvelé obsadenie zaručuje výborný film! Novinka Forum Filmuv hlavnej úlohe so sexi Jennifer Lopez. Vo filme si zahrá bývalú striptérku, ktorú už nebavilo tvrdo makať pri tyči. So svojimi kolegyňami sa rozhodne okrádať zbohatlíkov z Wall Street a použijú nato všetky ženské zbrane. Túto divokú babskú jazdu si môžete pozrieť v kinách Cinema City užNadšenci sci-fi žánrov sa môžu tešiť na dva filmy a to,v hlavnej úlohe s Willom Smithom, ktorý bude bojovať sám proti sebe už. Film sa bude premietať aj v 4DX Cinema City Aupark a na návrat Arnolda Schwarzeneggra v jeho ikonickej úlohe vo filmea Lindy Hamiltonv 2D kinách Cinema City a SUPERSCREEN i 4DX sálach v Cinema City Aupark.Rodený Newyorčan Frank s rodinou zdedí po šľachtických predkoch zámok Kostka na českom vidieku. Ich romantické predstavy o zámku a Čechách sa rázom rozplynú keď spoznajú realitu. Zámok nájdu v stave rozkladu, ďaleko od všetkého spoločenského diania. Nastáva rozhodovanie: predať generáciami vybudované sídlo a vrátiť sa do Ameriky alebo sa pokúsiť zámok Kostka zachrániť. Ako sa nakoniec rozhodnú sa dozviete v českej komédiivo všetkých kinách Cinema City., kde vás okrem premietania čaká aj príjemný sprievodný program.Okrem toho si môžete užiť aj premietanie slovenskej novinky. Hlavnou témou snímku nie sú len príbehy, ktoré sa viažu k priestoru kasína, hazardu a hráčom pokru, ale aj príbehy z vonkajšieho sveta – hra ako životný pocit daný človeku od narodenia. Svet „za múrmi“, vonkajší svet, a teda aj politika, je svetom ešte väčších. Slovenský film v hlavnej úlohe s Vicou Kerekes, ktorý je v kinách od 26. septembra 2019.Pre najmenších ešte stále premietamea sci-fi snímok s Bradom Pittom