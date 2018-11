Desiaty ročník One Day Jazz Festivalu štartuje o dva dni

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 16. novembra (TASR) – Už o dva dni začína jazzový festival, ktorý pod názvom One Day Jazz organizuje známy slovenský hráč na bicie nástroje Martin Valihora. Prvý koncert je na programe už 18. novembra v Košiciach. Ďalšie koncerty budú 19. novembra v Novom Meste nad Váhom, 25. novembra v Bratislave, 27. novembra v Žiline a 28. novembra opäť v Bratislave.Organizátor festivalu sa snaží integrovať našu slovenskú hudobnú scénu do sveta a hudobný festival je jedna z ciest, ako spájať hudobníkov aj divákov. Martin Valihora je ovplyvnený najlepšími európskymi aj americkými muzikantmi a ide mu o to, aby aj naša scéna žila, aby sme sa prepájali s inými hudobnými názormi a aby sa aj naša slovenská hudba vyvíjala.uviedol pre médiá organizátor festivalu Martin Valihora.One Day Jazz Festival tento rok oslavuje okrúhle 10. výročie a ako vždy prinesie program na svetovej úrovni. Začína sa už v nedeľu 18. novembra koncertom Andreja Šebana, Roberta Balzara a Martina Valihoru. Zahrajú v Košiciach v kultúrnom centre Fuga a v pondelok 19. novembra v Novom Meste nad Váhom v jazzovom klube Blue Note. Jazzové hviezdy Omer Avital, Seamus Blake a Oskar Rózsa zahrajú 25. novembra v bratislavskom Ateliéri Babylon. Oskar Rósza v duchu festivalu a unikátnych prepájaní zahrá so sedemčlenným zoskupením, ktorého členovia sú zárukou kvality.upresňuje Rósza.dopĺňa Valihora.