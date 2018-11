Film RTVS Čierna madona má úspech na medzinárodnom poli

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Bratislava 16. novembra (TASR) - Celovečerný historický dokumentárny film Čierna madona z dielne RTVS sa dostal medzi trojicu najlepších dokumentov na Medzinárodnom katolíckom filmovom festivale Mirabile Dictu (Wonderful to Relate). Spolu ním boli nominované aj snímky The Opium War z Mjanmarska a Monumental Journey z USA. Víťaza sa verejnosť dozvie počas galavečera 29. novembra 2018 v Ríme, na ktorý dostali pozvanie aj tvorcovia z RTVS.Autorský tím Čiernej madony sa pozrel na dovtedy nespracovanú tému zázračnej pomoci Loretánskej Panny Márie v boji, ktorý moslimskí Osmani spolu s protestantmi viedli proti dynastii Habsburgovcov v strednej Európe v období 16. a 17. storočia. Film prostredníctvom historických faktov v nových súvislostiach hovorí o veľkej mariánskej úcte a dôvere v Božiu Matku.uviedla režisérka filmu a vedúca dramaturgička redakcie duchovného života Bernadeta Tokárová. Premiéru na obrazovkách RTVS mal 15. septembra 2017.Zábery vznikali v talianskom Lorete, vo Viedni, Budapešti, Bratislave, Skalici, Prahe a na miestach, kde sa nachádzajú sochy čiernych madon. Vo filme sú prvýkrát zverejnené informácie z kroniky bratislavských uršulínok o záchrane sestier pred Turkami v roku 1683. Prináša tiež zábery na autentické historické mapy, veduty a drevoryty zo svetových inštitúcií v Izraeli, Nemecku, Holandsku či Taliansku. Tvorcovia však využívali aj 3D grafiku a počítačové triky.Mirabile Dictu alebo anglicky Wonderful to Relate je medzinárodný katolícky filmový festival, ktorý prezentuje filmy so všeobecnými morálnymi hodnotami a pozitívnymi modelmi. Od roku 2010 sa každoročne koná v Ríme pod záštitou Pápežskej rady pre kultúru. Jeho aktuálny ročník sa uskutoční od 26. do 29. novembra v Paláci Cardinal Cesi vo Vatikáne. Súťažné tituly v kategóriách najlepší krátky film, najlepší dokument, najlepší režisér a najlepší hraný film pochádzajú z Európy, USA, Južnej Ameriky a Ázie.TASR informovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.