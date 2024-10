Desivá sekta a majster v manipulácii. Séria Cormoran Strike pokračuje novinkou Vodný hrob

Len za prvý týždeň sa v Spojenom kráľovstve predalo vyše 50.000 výtlačkov a kniha sa hneď umiestnila na 1.mieste v rebríčku 50 najpredávanejších kníh.

Podľa Guardianu, je to “príbeh o tom, ako nás ľudská túžba po uznaní, potvrdení a hľadaní zmyslu môže zviesť na zlé cestičky.“

Na súkromného detektíva Cormorana Strikea sa obráti znepokojený otec Colin Edensor, štátny úradník na dôchodku, ktorého syn Wil zanechal štúdium na univerzite a vstúpil do náboženskej sekty na ďalekom norfolskom vidieku. Prerušil komunikáciu so svojou rodinou a jeho trustový fond je systematicky vysávaný.

Univerzálna humanitárna cirkev je na prvý pohľad mierumilovná organizácia, ktorá bojuje za lepší svet. Strike však zisťuje, že pod prívetivým povrchom sa skrýva niečo nekalé. Sekta má charizmatického vodcu známeho ako Papa J, ktorému prisudzujú nadprirodzené schopnosti. Bývalí členovia či vysokopostavení stúpenci odmietajú čokoľvek prezradiť a drahí právnici vyvracajú akékoľvek tvrdenia o zlom zaobchádzaní.

V snahe zachrániť Willa sa Strikeova detektívna partnerka Robin Ellacottová rozhodne infiltrovať do sekty ako bohatá žena a odíde do norfolskej komunity, kde chce žiť v utajení medzi jej členmi. Nič ju však nepripravilo na nebezpečenstvá, čo tam na ňu číhajú, a ani na to, aké obete si to od nej vyžiada. V zvláštnom prostredí bez kalendára a hodín so zvláštnymi praktikami musí pozbierať dostatok dôkazov, aby oslobodila Willa a ešte aj ochránila samu seba.

Vodný hrob je opäť poriadne hrubá kniha, má 1000 strán, no Galbraith píše tak pútavo, že mu odpustíte takéto naťahované pasáže – vynikajúco vykreslil celkovú ponurú atmosféru plnú úzkosti. Výborné sú vzťahy medzi postavami a najmä romantická linka. Práve to množstvo strán ukazuje, ako je celá téma rozpracovaná a dobre uchopená – psychologická manipulácia, zhubnosť kultov a siekt, ale najmä indoktrinácia, s ktorou sa dnes stretávame čoraz častejšie. Priamo i nepriamo sme nútení bez kritického myslenia prijímať určité názory, postoje a hodnoty.

Práve toto Galbraith vystihol majstrovsky – neomylný a „všemohúci“ vodca, ktorý dokáže vysvetliť a obhájiť všetko. Uzavreté spoločenstvo, ktoré neznesie pohľad von, za pomyslené múry. Našťastie je tu Strike, neúnavný, vytrvalý a analyticky uvažujúci, aby postupne odhalil temné tajomstvá desivej sekty.

Pozrite si, ako Robert Galbraith, alias J.K.Rowlingová číta z knihy Vodný hrob: