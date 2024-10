Vizuálne umelkyne a umelci sa spájajú v benefičnej aukcii na podporu festivalu Pohoda

Ten bol tento rok v dôsledku tzv. downburstu, mimoriadnej meteorologickej udalosti, predčasne ukončený a spôsobené škody ohrozili jeho budúcnosť. Najväčšiemu slovenskému multižánrovému festivalu teraz umelci a umelkyne podávajú v spolupráci s aukčnou spoločnosťou SOGA pomocnú ruku v podobe aukcie svojich diel.

Festival Pohoda už do svojho vzniku spolupracuje a podporuje súčasných umelcov a umelkyne. Dôležitou súčasťou festivalu sa vďaka príchodu kurátorky, profesorky Ilony Németh, stal aj Visual Stage, prostredníctvom ktorého dáva priestor mnohým autorom a autorkám vizuálneho umenia. A práve od nich teraz prichádza iniciatíva na podporu Pohody. Rozhodli sa uskutočniť benefičnú aukciu svojich diel a celý výťažok bude venovaný na podporu festivalu.

„Visual stage je dôležitou súčasťou Pohody, za ostatných deväť rokov si získal postavenie rovnocenné s hudobnými pódiami festivalu. Som hrdý na to, že sa Pohoda stala reprezentatívnou a rešpektovanou prehliadkou mimoriadne kvalitných vizuálnych diel. Vďaka za to patrí nielen kurátorke Ilone Németh, ale aj ďalším dlhoročným spolupracovníkom a spolupracovníčkam ako sú Dano Dida, či aktuálne Veronika Němcová. Vďaka samozrejme patrí aj autorkám a autorom, ktorí vytvárajú obsah Visual stageu. Sme dojatí, že sa väčšina z nich, spolu ďalšími umelcami a umelkyňami, rozhodla podporiť Pohodu v jej ťažkých časoch a prispeli v spolupráci so Sogou do tejto úžasnej aukcie. Sme vďační aj všetkým, ktorí sa do nej zapoja, veríme, že budú mať zo získaných diel podobnú radosť akú zažívame my pri príprave festivalu. Ďakujeme za tento silný prejav spolupatričnosti, dáva nám to silu a nádej do ďalších rokov,“ uvádza v reakcii na iniciatívu riaditeľ festivalu Pohoda Michal Kaščák.

Online aukcia s názvom “Visual Stage pre Pohodu” je už teraz dostupná na stránke Aukčnej spoločnosti SOGA, ktorá sa rozhodla upustiť od aukčnej provízie. Rovnako sa nároku na honorár vzdali aj všetci autori a autorky 45 dražených diel, čím sa maximalizuje finančná podpora pre festival. Aukcia potrvá až 15. októbra 2024, 21.00 hod.

Odkaz na aukciu: