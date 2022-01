Desivá štatistika polície. Deti si medzi sebou čoraz častejšie posielajú svoje nahé fotografie

Nebezpečenstvo online priestoru

Obsah sa nedá vymazať

7.1.2022 - Polícia eviduje v poslednom polroku nárast prípadov, v ktorých deti prostredníctvom sociálnych sietí a platforiem medzi sebou zdieľajú svoje nahé fotky a videá. Ako informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová, tieto prípady sa týkajú najmä detí vo veku približne od šesť do 12 rokov.„Maloletí v spomínaných materiáloch (fotografie a videá) vystavujú svoje odhalené pohlavné orgány. Nie je zrejmé, že by bola pri fotení alebo natáčaní prítomná dospelá osoba. Niektoré prípady evokujú situáciu, že deti napodobňujú správanie, a teda obsah, s ktorým sa v prostredí internetu mohli stretnúť, alebo ich mohla iná osoba z prostredia sociálnych sietí na takéto konanie nabádať," vysvetlila Bárdyová.Polícia preto upozorňuje rodičov a apeluje na nich, aby venovali zvýšenú pozornosť tomu, ako trávia ich deti čas v online priestore, s kým komunikujú a aké obsahy zdieľajú online.„Rodičom odporúčame, aby kontrolovali deťom zariadenia, ktoré používajú a majú v nich uložené fotografie a videá. Je dôležité a nevyhnutné, aby sa rodičia na túto tému so svojimi deťmi rozprávali, čím môžu predísť neželanému správaniu ich detí," odporúča polícia.Takto zverejnený obsah má podľa polície znaky trestného činu rozširovania materiálu s obsahom detskej pornografie a môže prispieť k tomu, že deti sa neskôr stanú obeťami vydierania, šikany či zosmiešňovania.„Myslite na to, že takýto materiál už nikdy nie je možné natrvalo odstrániť z online priestoru a jeho ďalšie šírenie nie je možné zastaviť," dodala polícia.