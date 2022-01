Muž v Bánovciach nad Bebravou chcel vykradnúť pumpu, na privolaných policajtov huckal svojho psa

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.1.2022 (Webnoviny.sk) - Muž v Bánovciach nad Bebravou v okrese Trenčín sa vlámal na benzínovú pumpu, na privolaných policajtov huckal psa. Ako informuje trenčianska krajská polícia, vyšetrovateľ OR PZ v Bánovciach nad Bebravou obvinil z pokračovacieho zločinu útoku na verejného činiteľa a prečinu krádeže 42-ročného muža z okresu Partizánske.„V ranných hodinách prišlo k narušeniu objektu na benzínovej stanici v meste Bánovce nad Bebravou. Páchateľ, ktorý sa mal vlámať do uvedeného objektu, bol zadržaný policajnými hliadkami priamo na mieste," uviedla polícia.Pri služobnom zákroku, ako aj pri predvádzaní muža na obvodné oddelenie PZ, mal obvinený fyzicky napádať policajtov a huckať svojho psa na útok na príslušníkov polície.„Policajti pri služobnom zákroku použili proti agresívnemu mužovi donucovacie prostriedky a varovný výstrel a služobnú zbraň na zneškodnenie útočiaceho psa," uviedla polícia s tým, že nikto nebol nikto zranený a donucovacie prostriedky boli použité v súlade so zákonom.