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29. októbra 2026
Desivá zrážka v obci Staré Hory. Kamión skončil po hromadnej nehode prevrátený mimo cesty – VIDEO
Nehoda sa stala vo štvrtok krátko pred 9.00. Banskobystrická polícia upozorňuje na dopravnú nehodu a obchádzku na ...
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29.10.2026 (SITA.sk) - Nehoda sa stala vo štvrtok krátko pred 9.00.
Banskobystrická polícia upozorňuje na dopravnú nehodu a obchádzku na ceste I/59 v obci Staré Hory. Podľa polície sa tu zrazili dva kamióny a jedno osobné auto. Pri nehode zasahujú všetky záchranné zložky. Cesta je neprejazdná, obchádzková trasa vedie cez cestu I/14, cez horský priechod Šturec.
Polícia na sociálnej sieti neskôr uviedla, že nehoda sa stala vo štvrtok krátko pred 9.00. "Jeden z kamiónov zostal po nehode prevrátený mimo cestu v potoku. Pri nehode nedošlo k žiadnym vážnym zraneniam účastníkov," dodala polícia. Vykonanými dychovými skúškami bola prítomnosť alkoholu u vodičov vylúčená.
Pre dokumentovanie a odstraňovanie následkov nehody bola cesta úplne neprejazdná. Polícia odkláňala dopravu na cestu I/14 cez horský priechod Šturec.
Aktuálne je už cesta prejazdná v jednom jazdnom pruhu, polícia na mieste reguluje dopravu. Vodičov žiadajú, aby zvýšili pre prechádzaní daným úsekom opatrnosť, venovali sa plne vedeniu vozidla a pozorne sledovali situáciu v cestnej premávke.
Zdroj: SITA.sk - Desivá zrážka v obci Staré Hory. Kamión skončil po hromadnej nehode prevrátený mimo cesty – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Banskobystrická polícia upozorňuje na dopravnú nehodu a obchádzku na ceste I/59 v obci Staré Hory. Podľa polície sa tu zrazili dva kamióny a jedno osobné auto. Pri nehode zasahujú všetky záchranné zložky. Cesta je neprejazdná, obchádzková trasa vedie cez cestu I/14, cez horský priechod Šturec.
Polícia na sociálnej sieti neskôr uviedla, že nehoda sa stala vo štvrtok krátko pred 9.00. "Jeden z kamiónov zostal po nehode prevrátený mimo cestu v potoku. Pri nehode nedošlo k žiadnym vážnym zraneniam účastníkov," dodala polícia. Vykonanými dychovými skúškami bola prítomnosť alkoholu u vodičov vylúčená.
Pre dokumentovanie a odstraňovanie následkov nehody bola cesta úplne neprejazdná. Polícia odkláňala dopravu na cestu I/14 cez horský priechod Šturec.
Aktuálne je už cesta prejazdná v jednom jazdnom pruhu, polícia na mieste reguluje dopravu. Vodičov žiadajú, aby zvýšili pre prechádzaní daným úsekom opatrnosť, venovali sa plne vedeniu vozidla a pozorne sledovali situáciu v cestnej premávke.
Zdroj: SITA.sk - Desivá zrážka v obci Staré Hory. Kamión skončil po hromadnej nehode prevrátený mimo cesty – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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