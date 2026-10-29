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29. októbra 2026

Desivá zrážka v obci Staré Hory. Kamión skončil po hromadnej nehode prevrátený mimo cesty – VIDEO


Tagy: banskobystrická polícia Dopravná nehoda Obchádzková trasa

Nehoda sa stala vo štvrtok krátko pred 9.00. Banskobystrická polícia upozorňuje na dopravnú nehodu a obchádzku na ...



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nehoda2 1 29.10.2026 (SITA.sk) - Nehoda sa stala vo štvrtok krátko pred 9.00.


Banskobystrická polícia upozorňuje na dopravnú nehodu a obchádzku na ceste I/59 v obci Staré Hory. Podľa polície sa tu zrazili dva kamióny a jedno osobné auto. Pri nehode zasahujú všetky záchranné zložky. Cesta je neprejazdná, obchádzková trasa vedie cez cestu I/14, cez horský priechod Šturec.

Polícia na sociálnej sieti neskôr uviedla, že nehoda sa stala vo štvrtok krátko pred 9.00. "Jeden z kamiónov zostal po nehode prevrátený mimo cestu v potoku. Pri nehode nedošlo k žiadnym vážnym zraneniam účastníkov," dodala polícia. Vykonanými dychovými skúškami bola prítomnosť alkoholu u vodičov vylúčená.

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Pre dokumentovanie a odstraňovanie následkov nehody bola cesta úplne neprejazdná. Polícia odkláňala dopravu na cestu I/14 cez horský priechod Šturec.

Aktuálne je už cesta prejazdná v jednom jazdnom pruhu, polícia na mieste reguluje dopravu. Vodičov žiadajú, aby zvýšili pre prechádzaní daným úsekom opatrnosť, venovali sa plne vedeniu vozidla a pozorne sledovali situáciu v cestnej premávke.


Zdroj: SITA.sk - Desivá zrážka v obci Staré Hory. Kamión skončil po hromadnej nehode prevrátený mimo cesty – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: banskobystrická polícia Dopravná nehoda Obchádzková trasa
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