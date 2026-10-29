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Aby deti neprišli o domov: Adventný kalendár od Kauflandu pomáha rodinám ohrozeným stratou bývania
Tagy: Adventný kalendár PR
Kaufland už osem rokov stojí pri rodinách, ktoré sú ohrozené stratou bývania. Prostredníctvom charitatívneho projektu "Darujte úsmev 2x" podporuje neziskovú organizáciu Úsmev ako dar a do ...
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29.10.2026 (SITA.sk) - Kaufland už osem rokov stojí pri rodinách, ktoré sú ohrozené stratou bývania.
Prostredníctvom charitatívneho projektu "Darujte úsmev 2x" podporuje neziskovú organizáciu Úsmev ako dar a do pomoci zapája aj svojich zákazníkov. Stačí, ak si kúpia adventný kalendár s Mackom Dobroočkom.
Rodiny, v ktorých deti vychováva iba jeden rodič, patria na Slovensku medzi najviac ohrozené chudobou. Podľa najnovších údajov Štatistického úradu SR sa riziko chudoby alebo sociálneho vylúčenia týka až 50 % ľudí žijúcich v jednorodičovských domácnostiach. Finančné problémy môžu viesť aj k strate bývania, v krajnom prípade až k odlúčeniu detí od rodičov a ich umiestneniu do náhradnej starostlivosti. Práve na pomoc rodinám v takejto situácii sa zameriava Kaufland, ktorý ôsmy rok pokračuje v charitatívnom projekte "Darujte úsmev 2x".
V predvianočnom období obchodný reťazec podporí neziskovú organizáciu Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, ktorá už viac ako 35 rokov poskytuje pomoc rodičom a deťom v zložitej životnej situácii. Do projektu Kaufland zapája aj svojich zákazníkov. Z každého predaného adventného kalendára s Mackom Dobroočkom venuje príspevok na pomoc rodinám, ktorým hrozí strata bývania.
"Adventný kalendár s Mackom Dobroočkom prináša deťom čokoládové prekvapenia, no má aj väčší význam než len sladké odpočítavanie do Vianoc. Mení sa na konkrétnu podporu pre rodičov s deťmi, ktorí potrebujú znovu nájsť pocit istoty a bezpečia. Aj vďaka láskavosti našich zákazníkov a ich ochote pomáhať môžeme týmto rodinám spoločne ukázať, že svoj zložitý príbeh nemusia niesť samy," vysvetľuje Lucia Vargová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Úsmev ako dar pomáha rodinám pri zabezpečení bývania a poskytuje im aj sociálne, právne či psychologické poradenstvo. Podporuje ich pri riešení každodenných problémov aj prekonávaní krízových období, aby deti mohli zostať so svojimi najbližšími.
"Za každou rodinou, ktorá sa na nás obráti, je iný príbeh. Všetky však majú spoločné to, že sa snažia zabezpečiť svojim deťom pokojný a bezpečný domov," hovorí Štefan Adamjak, výkonný riaditeľ neziskovej organizácie Úsmev ako dar. "So spoločnosťou Kaufland spolupracujeme už niekoľko rokov a veľmi si vážime, že spolu môžeme pomáhať samoživiteľkám aj samoživiteľom prekonať náročné životné situácie tak, aby deti neprišli o rodinné zázemie. Skutočná pomoc nie je len o tom, aby vyriešila aktuálny problém, ale dala rodine šancu začať odznova."
V roku 2025 poskytol Úsmev ako dar viac ako 9-tisíc odborných poradenstiev a terapií pre 530 rodín. Vďaka tejto podpore sa neziskovej organizácii podarilo ochrániť 748 detí pred odlúčením od svojich najbližších a ich umiestnením do centra pre deti a rodiny.
Za týmito číslami sa skrývajú príbehy konkrétnych rodičov. Patrí k nim aj Veronika, ktorá sa sama stará o päť detí. Štyri sú jej vlastné a dcéru svojho brata prijala do rodiny, aby mohla vyrastať v bezpečnom rodinnom prostredí. Veronika nemala jednoduché detstvo, no o to viac jej záleží na tom, aby jej deti dostali lepší štart do života. Rodina sa však ocitla bez stabilného bývania. S pomocou pracovníkov Úsmevu ako dar sa Veronike podarilo zabezpečiť nový domov a vytvoriť deťom zázemie. A hoci ešte nemá všetky problémy vyriešené, dnes vie, že ak sa opäť ocitne v ťažkostiach, má sa na koho obrátiť.
Adventný kalendár s Mackom Dobroočkom je dostupný vo všetkých predajniach Kauflandu na Slovensku. Jeho kúpou tak zákazníci potešia svoje deti sladkým prekvapením a zároveň podporia rodiny, ktorým hrozí, že prídu o bezpečie domova.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Aby deti neprišli o domov: Adventný kalendár od Kauflandu pomáha rodinám ohrozeným stratou bývania © SITA Všetky práva vyhradené.
Prostredníctvom charitatívneho projektu "Darujte úsmev 2x" podporuje neziskovú organizáciu Úsmev ako dar a do pomoci zapája aj svojich zákazníkov. Stačí, ak si kúpia adventný kalendár s Mackom Dobroočkom.
Rodiny, v ktorých deti vychováva iba jeden rodič, patria na Slovensku medzi najviac ohrozené chudobou. Podľa najnovších údajov Štatistického úradu SR sa riziko chudoby alebo sociálneho vylúčenia týka až 50 % ľudí žijúcich v jednorodičovských domácnostiach. Finančné problémy môžu viesť aj k strate bývania, v krajnom prípade až k odlúčeniu detí od rodičov a ich umiestneniu do náhradnej starostlivosti. Práve na pomoc rodinám v takejto situácii sa zameriava Kaufland, ktorý ôsmy rok pokračuje v charitatívnom projekte "Darujte úsmev 2x".
V predvianočnom období obchodný reťazec podporí neziskovú organizáciu Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, ktorá už viac ako 35 rokov poskytuje pomoc rodičom a deťom v zložitej životnej situácii. Do projektu Kaufland zapája aj svojich zákazníkov. Z každého predaného adventného kalendára s Mackom Dobroočkom venuje príspevok na pomoc rodinám, ktorým hrozí strata bývania.
"Adventný kalendár s Mackom Dobroočkom prináša deťom čokoládové prekvapenia, no má aj väčší význam než len sladké odpočítavanie do Vianoc. Mení sa na konkrétnu podporu pre rodičov s deťmi, ktorí potrebujú znovu nájsť pocit istoty a bezpečia. Aj vďaka láskavosti našich zákazníkov a ich ochote pomáhať môžeme týmto rodinám spoločne ukázať, že svoj zložitý príbeh nemusia niesť samy," vysvetľuje Lucia Vargová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Úsmev ako dar pomáha rodinám pri zabezpečení bývania a poskytuje im aj sociálne, právne či psychologické poradenstvo. Podporuje ich pri riešení každodenných problémov aj prekonávaní krízových období, aby deti mohli zostať so svojimi najbližšími.
"Za každou rodinou, ktorá sa na nás obráti, je iný príbeh. Všetky však majú spoločné to, že sa snažia zabezpečiť svojim deťom pokojný a bezpečný domov," hovorí Štefan Adamjak, výkonný riaditeľ neziskovej organizácie Úsmev ako dar. "So spoločnosťou Kaufland spolupracujeme už niekoľko rokov a veľmi si vážime, že spolu môžeme pomáhať samoživiteľkám aj samoživiteľom prekonať náročné životné situácie tak, aby deti neprišli o rodinné zázemie. Skutočná pomoc nie je len o tom, aby vyriešila aktuálny problém, ale dala rodine šancu začať odznova."
V roku 2025 poskytol Úsmev ako dar viac ako 9-tisíc odborných poradenstiev a terapií pre 530 rodín. Vďaka tejto podpore sa neziskovej organizácii podarilo ochrániť 748 detí pred odlúčením od svojich najbližších a ich umiestnením do centra pre deti a rodiny.
Za týmito číslami sa skrývajú príbehy konkrétnych rodičov. Patrí k nim aj Veronika, ktorá sa sama stará o päť detí. Štyri sú jej vlastné a dcéru svojho brata prijala do rodiny, aby mohla vyrastať v bezpečnom rodinnom prostredí. Veronika nemala jednoduché detstvo, no o to viac jej záleží na tom, aby jej deti dostali lepší štart do života. Rodina sa však ocitla bez stabilného bývania. S pomocou pracovníkov Úsmevu ako dar sa Veronike podarilo zabezpečiť nový domov a vytvoriť deťom zázemie. A hoci ešte nemá všetky problémy vyriešené, dnes vie, že ak sa opäť ocitne v ťažkostiach, má sa na koho obrátiť.
Adventný kalendár s Mackom Dobroočkom je dostupný vo všetkých predajniach Kauflandu na Slovensku. Jeho kúpou tak zákazníci potešia svoje deti sladkým prekvapením a zároveň podporia rodiny, ktorým hrozí, že prídu o bezpečie domova.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Aby deti neprišli o domov: Adventný kalendár od Kauflandu pomáha rodinám ohrozeným stratou bývania © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Adventný kalendár PR
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