 24hod.sk    Z domova

12. októbra 2025

Desivý nález v Bratislave, pod mostom na Antolskej ulici ležalo ženské telo – FOTO


Tagy: Bratislavskí policajti Polícia

V nedeľu krátko pred 11:40 prijali bratislavskí policajti oznámenie o nájdení ženského tela neznámej totožnosti bez známok života ...



441490809_843878464441128_7088731075755926495_n 676x451 12.10.2025 (SITA.sk) - V nedeľu krátko pred 11:40 prijali bratislavskí policajti oznámenie o nájdení ženského tela neznámej totožnosti bez známok života pod mostom vedúcom ponad Chorvátske rameno na Antolskej ulici v Petržalke. Ako bratislavská polícia informovala na sociálnej sieti, na miesto bol privolaný obhliadajúci lekár.


„Predmetná udalosť je v štádiu preverovania," zdôraznila polícia.


Zdroj: SITA.sk - Desivý nález v Bratislave, pod mostom na Antolskej ulici ležalo ženské telo – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

