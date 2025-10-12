|
Nedeľa 12.10.2025
Meniny má Maximilián
Denník - Správy
12. októbra 2025
Desivý nález v Bratislave, pod mostom na Antolskej ulici ležalo ženské telo – FOTO
V nedeľu krátko pred 11:40 prijali bratislavskí policajti oznámenie o nájdení ženského tela neznámej totožnosti bez známok života ...
12.10.2025 (SITA.sk) - V nedeľu krátko pred 11:40 prijali bratislavskí policajti oznámenie o nájdení ženského tela neznámej totožnosti bez známok života pod mostom vedúcom ponad Chorvátske rameno na Antolskej ulici v Petržalke. Ako bratislavská polícia informovala na sociálnej sieti, na miesto bol privolaný obhliadajúci lekár.
„Predmetná udalosť je v štádiu preverovania," zdôraznila polícia.
Zdroj: SITA.sk - Desivý nález v Bratislave, pod mostom na Antolskej ulici ležalo ženské telo – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
