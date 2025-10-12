|
Nedeľa 12.10.2025
Meniny má Maximilián
|
|Denník - Správy
12. októbra 2025
Ukrajinské drony zasiahli ruskú rafinériu, útok vyvolal explózie a požiar
Drony Ukrajinskej bezpečnostnej služby (SBU) zasiahli v sobotu ruskú rafinériu v ruskej Baškirskej republike, čo vyvolalo explózie a požiar. Referuje o tom web
12.10.2025 (SITA.sk) - Drony Ukrajinskej bezpečnostnej služby (SBU) zasiahli v sobotu ruskú rafinériu v ruskej Baškirskej republike, čo vyvolalo explózie a požiar. Referuje o tom web Kyiv Independent s odvolaním sa na nemenovaný zdroj.
Útok sa zameral na závod Bašnafta-UNPZ v meste Ufa, jednom z najväčších ruských centier rafinérskeho priemyslu, ktorý zásobuje palivom a mazivami ruské ozbrojené sily.
Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že jeho sily zostrelili počas soboty päť ukrajinských dronov. Regionálne úrady zatiaľ nekomentovali možné škody alebo obete. Tento útok je tretím dronovým zásahom SBU v Baškirsku za ostatný mesiac.
Veliteľ ukrajinských síl Oleksandr Syrskyi v sobotu uviedol, že ruská kapacita spracovania ropy v dôsledku ukrajinských útokov klesla o 21 %. Niekoľko ruských regiónov čelí nedostatku benzínu a Moskva zvyšuje dovoz paliva.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
