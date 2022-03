DESMOD A ROBO ŠIMKO: Skupina prichádza s novou piesňou (video)

Skupina Desmod a Robo Šimko predstavila nový singel S láskou, ku ktorému nakrútili aj videoklip, v ktorom je zvýraznená úzka prepojenosť emócií lásky a nenávisti, ktorá môže aj zabíjať. TASR informoval manažér skupiny Michal Kožuch.





„Zámerom bolo podčiarknuť zmätenosť v prirodzenom ľudskom cite, akým je láska. Prirovnaním 'ako sériový vrah' som chcel upozorniť na kontrast tejto emócie, v momentoch, keď do nej prichádza aspekt sebeckosti, ktorý ďalej vyvoláva pocit pripútanosti, čoho dôsledkom môže byť v určitých momentoch aj zločin. Tento fenomén sa často prejavuje žiarlivosťou, ktorá v extrémnych prípadoch dokáže dokonca zabíjať. Dnes ho poznáme ako zločiny z lásky. To len poukazuje na to, že medzi láskou a šialenstvom je veľmi tenká hranica,“ uviedol spevák skupiny a spoluautor textu Robo Šimko.V klipe stvárnili hlavných protagonistov mladí herci z Divadla Andreja Bagara v Nitre. Okrem nich si v klipe zahrali aj členovia skupiny. Režisérsku taktovku nad celým videoklipom prevzal gitarista skupiny Richard Synčo Synčák.„V prvom rade sme klip robili tak, aby si v ňom každý našiel niečo svoje. Leitmotívom je hra s citmi, nenaplnená láska pri hľadaní partnera, proste to, ako človek občas hľadá, ale nie vždy to dopadne podľa jeho predstáv,“ doplnil Synčák.