Český lev 2022: Ocenenie Český lev ovládol Zátopek, filmári vzdali hold Ukrajine

Drvivým víťazstvom filmu Zátopek sa skončil 29. ročník filmových cien Český lev, ktorý získal sošky napríklad za réžiu, hlavný mužský herecký výkon, strih, masky a filmovú scénu. Celkovo bol úspešný v siedmich z trinástich nominácií. Ceny sa odovzdávali v Dvořákovej sieni pražského Rudolfina. Na večere, ktorý bol venovaný Ukrajine, zaznela aj výzva vylúčiť ruských filmárov z českých kín. Informoval o tom spravodajský server novinky.cz





Najcennejšiu sošku získal na záver ceremoniálu film Zátopek. Jeho producentom Kryštofovi Muchovi a Davidovi Ondříčkovi ju odovzdával režisér Václav Marhoul.Aj on spomenul statočný boj Ukrajincov proti ruským okupantom, a to v súvislosti s vlastnou snímkou. „Pomaľované vtáča sme točili na Ukrajine. Každé ráno sa prebúdzam a myslím na ľudí zo svojho štábu, že sú niekde na fronte,” uviedol.Ako prvá bola v sobotu večer vyhlásená cena za najlepší mužský výkon vo vedľajšej úlohe. Získal ju Oldřich Kaiser, za film Muž so zajačími ušami. Po sošku si však osobne neprišiel.Ako prvú si ju teda prevzala herečka Antonie Formanová za výkon vo vedľajšej ženskej úlohe vo filme Okupácia.Potom už nasledovala spanilá jazda Zátopka. České levy počas večera získalo niekoľko filmárov, ktorí sa podieľali na jeho natáčaní. Za najlepšie kostýmy Leva získala Jana Dopitová, a najlepšiu filmovú scénu podľa akademikov robil Jan Vlasák.Film získal České levy za kameru aj strih alebo za najlepší výkon v hlavnej mužskej úlohe. Podľa očakávania si Leva prevzal Václav Neužil, ktorý stvárnil Zátopka.V rovnakej ženskej kategórii však nasledovala výnimka sobotného večera, keďže v nej bodovala Pavla Gajdošíková. Sošku získala za herecký výkon vo filme Chyby.Václavovi Neužilovi za jeho výkon v Zátopkovi však o pár desiatok minút poďakoval z pódia David Ondříček, režisér Zátopka. Aj on si z Rudolfina odniesol domov prestížnu sošku.Slávnostným večerom sa opakovane niesli odkazy smerované Ukrajine, ľuďom, ktorí ju bránia proti ruskej agresii. „Nie je to iba Putin, kto začal vojnu. Veľká časť ruského národa všetko podporuje, alebo mlčí. Vieme, že najhoršie veci na svete sa dejú kvôli ľahostajnosti... Sú medzi nimi bohužiaľ aj umelci, vrátane zástupcov ruskej kinematografie,“ pripomenul hneď na úvod večera ukrajinský veľvyslanec v Česku Jevhen Perebyjnisa.Konkrétne menoval Nikitu Michalkova, blízkeho priateľa Vladimira Putina. Následne požiadal, aby boli ruskí filmári a ich tvorba vylúčení z českých kín, z českej kinematografie.Slávnostné odovzdávanie cien vysielala naživo Česká televízia. Moderátor večera, herec a režisér Jiří Havelka v úvode ceremoniálu vyzval publikum na potlesk za Ukrajinu.„Ukrajina bojuje proti ruskej agresii. Vojaci bojujú aj za nás... Sú to učitelia, lekári aj filmári,“ uviedol s tým, že po celú dobu priameho prenosu bude možnosť prispievať na humanitárnu zbierku v prospech napadnutej krajiny. Za zbierkou stojí organizácia Člověk v tísni. Vyzbieralo sa zatiaľ 1,16 miliardy českých korún a počas udeľovania Českých levov na konto pribudlo ďalších viac ako päť miliónov korún.