Deti a ich zákonní zástupcovia by mali byť podľa Mikloška v migračnom zariadení vybavení prednostne

6.9.2023 (SITA.sk) - V zariadení určenom pre migrantov vo Veľkom Krtíši by mali policajti prednostne vybavovať deti a ich zákonných zástupcov, prípadne sprevádzajúce osoby maloletých detí, pri zabezpečení nevyhnutných administratívnych procedúr súvisiacich s povolením na tranzitný prechod Slovenskou republikou.Po utorňajšej návšteve zariadenia to skonštatoval komisár pre deti Jozef Mikloško . Cieľom neohlásenej návštevy zariadenia bolo podľa neho oboznámenie sa s dodržiavaním práv detí a mládeže v zmysle medzinárodného Dohovoru o právach dieťaťa Mikloško skonštatoval, že s veľkým znepokojením vníma súčasnú migračnú krízu na Slovensku, na ktorej konci sa nachádza množstvo detí a mládeže.Po absolvovaní rozhovorov so všetkými zúčastnenými osobami zabezpečujúcimi prevádzku a režimové opatrenia objektu vo Veľkom Krtíši odporúča zabezpečiť základnú pediatrickú zdravotnú starostlivosť pre všetky deti a zdravotnú starostlivosť pre ich sprevádzajúce osoby pri vstupe do objektu.Takisto zdôrazňuje potrebu zabezpečenia dostatku jedla a základných hygienických podmienok nevyhnutných pre dieťa ako aj základných hygienických balíkov prvej pomoci pre prichádzajúce rodiny s malými deťmi. Komisár dodal, že bude dôsledne sledovať prijímanie opatrení, ktoré budú viesť k zavedeniu prostriedkov nápravy v objekte.